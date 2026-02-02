鄭麗文不信任度破53%！吳靜怡酸「還真能代表六成民意」：現在才明白

政治中心／黃韻璇報導

《美麗島電子報》昨（2）日發布 2026 年 1 月最新國政民調。在「國民黨主席鄭麗文信任度」調查中，結果呈現顯著的警訊，高達53.5%的民眾表示不信任，遠超信任者的28.7%。對此，政治評論員吳靜怡就開酸，「還真的能夠代表將近六成不信任的民意」。

根據調查，民眾對國民黨整體的評價為好感度34.4%、反感度49.9% ；然而，針對黨魁鄭麗文的表現，不信任度卻衝破 5 成達53.5%，信任度僅28.7%，數據顯示，鄭麗文個人的反感度已超越國民黨整體的負面評價，顯示其接掌黨揆後，個人形象正承受巨大壓力。

最令外界關注的是與2025年10月的數據對比。在短短三個月內，鄭麗文的正面評價僅微降1.7個百分點，但負面評價卻暴增20.3個百分點。這意味著在過去的一個季度中，原本對其持觀望態度或無意見的民眾，已大量轉向負面評價。

政治評論員吳靜怡就發文，對比賴清德信任度46.9%、不信任43.3%，與鄭麗文的信任度28.7%、不信任53.5%，狠酸「國民黨鄭麗文還真的能夠代表將近六成不信任的民意，鄭麗文，加油！」底下網友留言「人家說的60%民意是指不信任啦，你們大家都誤會了」，吳靜怡則笑稱「現在才明白」。

