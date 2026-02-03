鄭麗文不信任度突破五成！ 吳靜怡：她正在為自己親中路線付出代價

美麗島電子報2日發布1月最新國政民調，國民黨主席鄭麗文不信任度突破五成。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美麗島電子報昨日發布1月最新國政民調，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，而執政滿意度也快出現黃金交叉。不過，國民黨主席鄭麗文的不信任度卻突破五成。對此，政治評論員吳靜怡直言，鄭麗文正在為自己親中路線付出代價，並被多數台灣人判「出局」。

美麗島電子報昨日發布1月份最新國政民調，在賴清德部分，其獲得46.9%民眾信任，43.3%不信任；施政滿意度方面，46％的民眾對賴清德執政表現表示滿意，不滿意者為48％，二者皆成「黃金交叉」。然而，針對國民黨主席鄭麗文信任度調查中，有高達53.5%民眾不信任鄭麗文，僅28.7%信任鄭麗文。

對此，吳靜怡分析，在台北市、新北市，賴清德的信任度已接近或站上五成，但鄭麗文的不信任度卻雙雙破五成，顯示都會區選民對其執政路線仍保有一定信任；但鄭麗文在雙北的信任度卻全面落後、不信任居高不下。台灣主流民意反中情緒高漲，74.1%對中共反感，賴清德抓住了這波「護台」浪潮，讓綠營在南部和年輕群體中穩如泰山。

「年輕人不挺賴？答案卻是更不信鄭麗文，這是藍營最危險的警訊。」吳靜怡直言，雖然20–39歲族群對賴清德確實偏保留，但對鄭麗文的態度更為直接表態不信任，比例遠高於信任，且毫無拉鋸空間。教育程度也成為分水嶺，大學以上教育程度的民眾，對賴清德信任47.1%，但對鄭麗文不信任竟達68.1%，台灣知識階層偏好理性政策和國際視野，這也讓綠營在都市中佔盡優勢。

吳靜怡提到，台灣社會對中共反感度超過7成，但在「信任鄭麗文」這個少數群體中，對中共有好感的比例卻遠高於全體平均，鄭麗文的基本盤，正在與台灣主流民意脫鉤，她所鞏固的，不是「台灣多數」，而是「親北京少數」。

她分析，柯粉「恨賴」卻「不愛鄭」，藍白合只剩仇恨得票，沒有政策選票，藍白合流只剩情緒，民眾黨反感度也破五成，即便柯文哲和黃國昌能製造聲量，但再高卻無法轉化為支持。吳靜怡認為，賴清德處在一個「可被檢驗、可被批評、但尚未被否定」的位置，而鄭麗文正在被多數台灣人直接判出局。

這份民調是由美麗島電子報委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

