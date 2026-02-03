鄭麗文不信任度飆高 他評被台灣人判出局

▲最新民調顯示鄭麗文不信任度突破5成。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨公布最新民調，針對國民黨主席鄭麗文，信任度僅有28.7%，53.5%不信任。對此政治評論員吳靜怡表示，賴清德與鄭麗文路線進入淘汰賽，鄭麗文的親中路線正在付出代價，信任度雪崩中，認為賴清德在一個「可被檢驗、可被批評、但尚未被否定」的位置；而鄭麗文，正在被多數台灣人直接判出局，國民黨再親共，「恐怕青天白日只剩下一條紅色內褲」。

吳靜怡表示，雙北不是藍營鐵票區，隨著關稅談判結果，信任結構正在翻轉，在台北、新北，賴清德的信任度已接近或站上5成，但鄭麗文的不信任度卻雙雙破5成，顯示都會區選民對其執政路線仍保有一定信任；但鄭麗文在雙北的信任度卻全面落後、不信任居高不下。台灣主流民意反中情緒高漲，74.1%對中共反感，賴清德抓住了這波「護台」浪潮，讓綠營在南部和年輕群體中穩如泰山。年輕人不挺賴？答案卻是更不信鄭麗文，這是藍營最危險的警訊。

吳靜怡說明，20到39歲族群對賴清德確實偏保留，但對鄭麗文的態度更為直接表態不信任，比例遠高於信任，且毫無拉鋸空間。教育程度也成為分水嶺，大學以上教育程度的民眾，對賴清德信任47.1%，但對鄭麗文不信任竟達68.1%，台灣知識階層偏好理性政策和國際視野，這也讓綠營在都市中佔盡優勢。

吳靜怡表示，此外最驚人的不是藍綠對立，而是鄭麗文的支持結構本身，台灣社會對中國共產黨反感度超過7成，而在「信任鄭麗文」的少數族群中，對中共有好感的比例卻遠高於全體平均，鄭麗文的基本盤，正在與台灣主流民意脫鉤，她所鞏固的不是「台灣多數」，而是「親北京少數」。

吳靜怡提到，柯粉「恨賴」卻「不愛鄭」，藍白合只剩仇恨得票，沒有政策選票，藍白合流只剩情緒，民眾黨反感度也破5成，即便柯文哲和黃國昌能製造聲量，但再高卻無法轉化為支持。

最後吳靜怡說，賴清德仍在一個「可被檢驗、可被批評、但尚未被否定」的位置；而鄭麗文，正在被多數台灣人直接判出局，國民黨再親共，「恐怕青天白日只剩下一條紅色內褲」。

