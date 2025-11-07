鄭麗文不放棄武力保台卻反對加軍費？9000億排擠民生？沒國家花GDP 5%在國防？苗博雅逐一拆解
苗博雅揭馬政府時期「入不敷出」的財政困境、台灣最大政黨很多人會答錯、鄭麗文稱依憲法是中國人 苗博雅反問：中華人民共和國是什麼？
國民黨主席鄭麗文接受德國之聲專訪，批評現在國防預算9000億相比馬英九時期的2000億「排擠多少民生預算」、質疑「世界上哪個國家願意把GDP的5%花在國防上」、主張「普丁不是獨裁者」、俄烏戰爭是「北約東擴」所致。台北市議員苗博雅在其直播逐一檢視，調出各國軍費數據、財政部歲入歲出趨勢，揭露鄭麗文「以問答問、省略主詞」等語言技巧，警告短影音時代的讓人只記得氣勢，忘了查證真相。
國防預算排擠民生？苗博雅揭馬政府時期「入不敷出」的財政困境
鄭麗文強調：「馬英九時期國防預算才2000多億，現在9000多億，你看這是幾倍？排擠多少民生預算？現在國防預算已經佔全年總預算三分之一了。」苗博雅調出財政部國庫署的「中央政府總預算歲入歲出及餘絀趨勢圖」，從2011年到2024年的完整數據。她指出，支出多少合不合理，應該要從收入跟支出一起看。
2011年（民國100年）馬英九政府執政時期，中央政府歲入一年是1.6兆，歲出每年是1.7兆。苗博雅說，「在馬政府執政期間，其實入不敷出，國家每一年的支出都大於收入。」圖表下方的餘絀柱狀圖清楚顯示，馬政府執政時期這個餘絀都是負的。
國防預算增加的7000億來自何處？蔡政府時期歲入增加1.3兆
到了蔡英文總統執政時期，收入才變成大於支出。蔡總統卸任時，國家每一年的收入是2.9兆，足足比馬政府時期多了1.3兆。苗博雅強調，「鄭麗文所講的國防預算從馬政府的2000億變成現在的9000億，多了7000億，這就是我們所多出來的這些收入，增加的收入的用途之一。」
苗博雅批評，「鄭麗文用一個非常簡單、非常粗糙的做法說，以前我們的國防才花2000億，現在要花9000億，好像增長那麼多倍，有變得更安全嗎？這陷入一個雖然人人都可以查證，但大多數人絕對不會去查證的陷阱。」
國防增加開支能否有效阻止中國入侵？國防預算佔GDP 5%與國際比較
苗博雅表示：「中國對台軍事壓力一直增長，我們到現在都還沒讓中國產生可以入侵台灣的幻覺，不就代表國防投資確實起到嚇阻效果嗎？如果沒有嚇阻效果，中國可能就會像普丁一樣草率採取入侵戰略。正是因為有足夠投資，習近平到今天都沒做出錯誤的入侵決策。」
她強調：「以納稅人角度，國防佔GDP到5%，以台灣處境來講絕對不是浪費。你跟其他受強權威脅的國家比較：以色列8.8%、波蘭4.2%、韓國2.6%。台灣面對中國威脅，去年國防預算佔GDP是2.1%，在第一線卻比這些國家都還低。」
各國國防預算佔GDP的比例是多少？苗博雅：鄭麗文的反問經不起檢驗
鄭麗文接受專訪聲稱「不放棄武力保護台灣的決心」，但被問及是否支持國防預算提升至GDP 5%時，她反問，「世界上哪一個國家願意把GDP的5%花在國防預算上面？德國也不願意，北約也不願意，日本不願意，韓國不願意。」苗博雅指出，最簡單的維基百科各國國防預算，又或是SIPRI（斯德哥爾摩國際和平研究所）都可以檢視。
苗博雅調出SIPRI（斯德哥爾摩國際和平研究所）2024年數據，逐一檢視各國國防預算佔GDP比例。她指出，這個答案並不難，任何人都可以查證，只是絕大多數人不會去做。從維基百科到專業軍事智庫的數據都清楚顯示，鄭麗文的反問經不起檢驗。
烏克蘭國防支出高達GDP 34% 苗博雅示警「前期投資不足」的成本
正在遭受俄羅斯侵略的烏克蘭，國防預算已達GDP的34%。苗博雅表示，「烏克蘭是特殊狀況，但這說明了什麼？如果你在先前的投資不夠，最終面對被入侵時，你實際要負擔的成本是這麼高。所以與其被入侵而負擔這麼高的成本，不如在前期就做充分投資。」
以色列、波蘭與波羅的海三國 面對安全威脅的國家 軍費比例多少？
同樣面臨安全威脅的以色列，國防經費佔GDP高達8.8%。受到俄羅斯威脅的波蘭，作為烏克蘭後的第二線防衛國家，去年國防預算是4.2%，接近5%。波羅的海三國中，拉脫維亞達到3.3%，立陶宛3.1%，都比台灣高出許多。芬蘭因為面對俄羅斯威脅也有2.3%。
美國會協防台灣？美國國防預算佔GDP 3.4% 台灣佔比低於美國
苗博雅提到美國，「全球軍事力量最強的美國，國防預算佔GDP也已經到了3.4%，都比台灣高。」她進一步指出，「台灣人經常在問，美國會不會保護台灣？可是美國人看到也會說，美國的軍費一年佔GDP 3.4%，台灣經常在問美國要不要保護台灣，可是你們的軍費只佔GDP 2.1%，還比美國低。這個也是被人家質疑的地方。」
苗博雅：有朝鮮威脅 韓軍費佔比2.6% 面對中國威脅 台灣2.1%
即使是許多人喜歡拿來比較的新加坡，2024年國防預算佔GDP也有2.8%，連新加坡都比台灣高。面對朝鮮威脅的韓國是2.6%，台灣2024年僅有2.1%。苗博雅說，「台灣在第一線面對中國的威脅，我們的國防預算佔GDP比重在2024年時，還比韓國低。韓國面對的是朝鮮，我們面對的是中國。」
苗博雅反駁鄭麗文「世界上沒有任何一個國家願意」的錯誤論述
苗博雅說，「鄭麗文在以問答問的過程中說，世界上沒有任何一個國家願意把GDP的5%花費在軍費上，這就是錯的，這是不符合事實的。隨時馬上都可以舉出案例。」
鄭麗文稱普丁非獨裁 賴清德獨裁者 苗博雅：俄反對黨領袖被下毒暗殺
鄭麗文主張，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的。俄羅斯已經民主化很多年，透過民主選票產生，這帽子扣上去太不合理也不公平。」苗博雅指出國民黨的雙重標準，「台灣選舉的公平公正公開性遠勝俄羅斯，而且現在是分裂政府，行政權與立法權不是同一個黨。但國民黨把賴清德定位成獨裁者。反觀俄羅斯只有一個主要政黨，反對黨領袖被下毒暗殺，選舉受打壓，普丁因為有投票程序就不是獨裁者？這就是國民黨的雙標。」
奧地利國防學者警告：鄭麗文言論符合中國「溫水煮青蛙策略」
奧地利國防部安全與戰略委員會委員查卡羅瓦（Velina Tchakarova）在X平台評論：「鄭麗文的聲明不只是個人意見或國內民粹言論，它揭露了台灣部分政治光譜的深層認知轉換，精準符合中國對台灣的溫水煮青蛙策略。」
俄烏戰爭「不是普丁責任」？苗博雅：鄭麗文宣傳俄羅斯論述
鄭麗文認為俄烏戰爭「當然不是」普丁發起「當年北約答應俄羅斯不東擴，可是北約一而再再而三跳票，一而再再而三東擴，一直東擴到俄羅斯門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由。如果澤倫斯基、如果北約早就放棄不讓烏克蘭加入北約的話，這個問題都不會發生。」苗博雅指出，「鄭麗文講的就是俄羅斯的論述。他已經不只是中共的宣傳者了，他還是俄羅斯論述的宣傳者。過去我們認為只有在網路上的一些匿名帳號，或者在論壇上才會講這種話，然而現在卻是透過台灣立法院第一大黨的黨主席鄭麗文的口中，講出普丁會講的話。」她指出事實，「烏克蘭戰前並未加入北約。NATO從未主動入侵他國，只約定成員國被攻擊視為全體被攻擊。如果不侵略，北約不是威脅。」
台灣最大政黨是哪一黨？苗博雅：這題很多人會答錯
苗博雅提醒一個容易被忽略的事實：「很多人可能都會寫錯這一題——台灣最大黨是哪一黨？現在台灣的最大黨不是民進黨，是中國國民黨。以實際掌握的席次來說，台灣最大黨是中國國民黨。」
台灣跟中國不要仇視？苗博雅點破鄭麗文模糊焦點：仇恨言論誰說的？
鄭麗文說，「台灣跟中國不應該是對立跟仇視的概念，這樣的對立跟仇恨是被刻意的政治論述跟操作營造出來的。」苗博雅批評這是「典型扎稻草人」，「他完全舉不出任何例子說台灣怎麼操作對中國的仇恨。當他們講話都沒有主詞時，就是在模糊焦點。是誰的政治論述？誰去操作仇恨？」
苗博雅說，「留島不留人、血洗台灣，這些都不是台灣人講的。所有關於發動戰爭的言論，哪一條是台灣政府說的？」苗博雅用胖虎大雄比喻：「明明是中國在欺負台灣，但他說『台灣跟中國之間不要有仇恨』，責任就巧妙地平攤了，好像大雄也要反省檢討。這是國家級PUA。」
鄭麗文稱依憲法是中國人 苗博雅反問：中華人民共和國是什麼？
鄭麗文說，「在中華民國憲法規定下，我們就是中國人，當然我們也都是台灣人。在文化上在歷史上，我們也都是中國人。當民進黨說我們不是中國人的時候，他們是在違背對中華民國憲法的宣誓。中華民國自始至終到今天都是一中憲法，所以中華民國的國家就是中國，因此在中華民國憲法規定下，我們都是中國人。」苗博雅說，「當他把一中憲法抬出來講，他沒辦法解釋中華人民共和國是什麼？你只剩兩條路：否定中華人民共和國存在，那就是反攻大陸，就是戰爭；或承認有兩個中國，那你要把『中國人』的中國是哪一個講清楚。兩條路都走不通。」
苗博雅指出，「這只是因為中文不精確在玩語言遊戲。翻成英文'We are Chinese'，一個新加坡人會說自己是Chinese還是Singaporean？他把國家認同和文化指涉混合成同一件事，是魚目混珠。一個美國人不會說『我是英國人』，奧地利人不會說『我是德國人』，但中國這兩個字剛好可以玩語言遊戲。」
苗博雅：雄辯滔滔卻沒答案 看完專訪 你知道國民黨國防政策嗎？
苗博雅歸納鄭麗文語言技巧，「氣勢是強的、自信是滿的、答案是空的、結局都是反問的。」
主持人問「會說服習近平放棄武力犯台嗎」，鄭麗文回應：「所有人都可以說服習近平，也可以說服川普、澤倫斯基，重點是我代表什麼？」苗博雅評論，「用以問答問的方式完全閃避問題。」
主持人多次追問「國防預算多少才合理」，鄭麗文始終未給答案。苗博雅說，「他說國民黨不放棄以武力保衛台灣，但要投資多少？沒有答案，然後從這問題逃走。」
當主持人指出「台灣要不要變烏克蘭，決定權在習近平手上」，鄭麗文反問：「那您不是訪問我嗎？」苗博雅評論：「鄭麗文說戰爭不是習近平一個人可以決定，但他不回應要花多少錢在國防。」
苗博雅總結，「看完影片你會覺得這個人能言善道、自信滿滿、雄辯滔滔。但你了解國民黨要投資多少在國防上嗎？不會有答案。國民黨維護兩岸和平的方式是什麼？也不會有答案。全部都是以問答問跟轉移焦點，大玩中文語言遊戲。」
民進黨還停在「老三台時代」？苗博雅示警資訊傳遞危機與滲透戰
苗博雅警告，「20分鐘專訪要花這麼多時間拆解，才能暴露數據錯誤、事實錯誤。但社會上有多少人有時間心力做這件事？絕大多數人根本不會花時間尋找真相，這就是為什麼鄭麗文這樣的人可以得到版面、得到支持。」
她提醒3P現象：民粹主義（Populism）的簡潔語言、激化（Polarization）到「普丁非獨裁者」、後真相（Post-truth）說「沒有國家願意GDP 5%」實際上有。
「短影音侵蝕思考力，讓快思慢想只剩快思。人們只記得鄭麗文自信滿滿、能言善道，看到主持人左支右絀，卻忘了檢視她說的是真是假。」
苗博雅坦言，「全世界都覺得『普丁非獨裁者』荒謬，但台灣就有一批人相信——不是鄭麗文這天才說，而是之前早就接觸無數這樣的宣傳。民進黨對資訊傳遞的認知還停留在老三台時代，根本沒能力應對。現在是數以千計的小資訊傳播者，在你看不到的社群裡做滲透。這是民進黨未曾想過要怎麼應對的危機。」
