鄭麗文不敢懲處何鷹鷺？國民黨駁斥：非事實

▲國民黨中常委、具中配身分的何鷹鷺，近日接連拍攝多支主張「兩岸統一」的影片，國民黨考紀會日前決議對她做出停止黨職的處分。（圖／翻攝自直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常委、具中配身分的何鷹鷺，近日接連拍攝多支主張「兩岸統一」的影片，國民黨考紀會日前決議對她做出停止黨職的處分，但國民黨副主席李乾龍20日卻宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重審，走向突然大逆轉，桃園市議員于北辰稱，是因何鷹鷺背後有龐大力量，黨主席鄭麗文不敢得罪。國民黨今（21）日駁斥相關說法。

國民黨說，考紀會在18日下午召開第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉並依黨內規定，全員通過停職處分，但何鷹鷺收到處分書後，向中常會提出申訴案。

國民黨說，19日中常會會中三位中常委表示意見，會中常委提及何鷹鷺具中常委身份，應尊重中常會。另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

國民黨說，考紀會目前正依相關規定與行政程序，依時程召開中央考紀會審議，「部分媒體報導提及，本案『黨主席』可以退回中央考紀委員會的決議，以上報導絕非事實。鄭麗文主席曾宣示強調，本黨行事一切依制度辦理，該案完全依照『中國國民黨黨員違反黨紀處分規程』處置，本案絕無特定人士可獨立影響之空間，特告週知。相關人士未經查證之言論，望請自重。」

