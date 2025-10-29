鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴

鄭麗文從頭到腳都不像一個黨主席，不只是她的作派，更是她的認知和思想。劉耀勻攝影

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

鄭麗文當選國民黨主席，符合早前的黨內民調，國民黨正統派灰溜溜交出權力，這是國民黨自我異化的結果，此後更凶多吉少了。連鄭麗文這樣的淺薄鬥士都能當國民黨主席，證明國民黨真是人才凋零，日薄西山了。

鄭麗文從頭到腳都不像一個黨主席，不只是她的作派，更是她的認知和思想。從她一向的言論看來，此人一貫自說自話，從不將客觀事實和是非黑白放在眼裡，她所有的言論都不是出自真相和基本的邏輯思維，而是出自個人的主觀願望。

她口沫橫飛問，對全球貿易和經濟貢獻最大的難道不是中國大陸嗎？整個全球化難道不是中國大陸推動的嗎？中共讓十億人過上繁榮富庶的日子，難道不是對人類最大的貢獻嗎？對中共如此吹捧，比中共自己更落力。

事實是，中國的貿易和經濟，根本離不開美國，不是美國和西方國家的巿場和購買力，不是民主國家的投資和技術，中國早在上世紀七十年代就崩潰了，還談什麼貢獻？

全球化是中國推動的嗎？如果不是美國給予中共的最惠國待遇，美國支持中共加入世貿組織，還輪得到中共加入全球化嗎？全球化首先是美歐等國的商品外包服務，技術轉讓與產業投資，給中共一個喘息與增長的機會，這是常識。今日世界的趨勢，不是去全球化，而是去中國化，西方先進國家與中共脫鈎，中國與全球化脫鈎。

中共讓十億中國人過上繁榮富庶的生活，這句話連中共自己都不敢說，習近平講脫貧只是自我麻醉，前總理李克強公開說，中國仍有六億人月收入在一千元以下，對此深以為憾。而據統計，大陸城巿中生活在貧窮線下的人口還有一億人，鄭麗文連這些常識都沒有。

問題不在於她無知，問題還在於她既無知又強以為知，又氣勢洶洶，指天篤地，彷彿地球上只有她一人佔有真理，別人都是無知群氓。

她又說，台灣就是中國的一部份，中國大陸今天圍台，是派出治安單位，保護台灣，維持台灣治安，讓那些想要接管台灣的外國势力不得靠近台灣。這是正常人的認知嗎？就連厚臉皮如馬英九，這種話都說不出口。照她的意思，台灣索性開放自己的空域海域給中共，承認中共的領土野心，不是更省事？美歐日韓遠洋船每日經過台海，就靠中共去保護台灣？

問題還在於，為什麼如此低智囂張的人，竟然在國民黨內還有巿場，竟然還當選了國民黨主席，竟然還有機會擔任下屆中華民國總統，台灣之命運，豈不是危若累卵？

至此，國民黨的正統派被邊緣化，從連戰到馬英九，到朱立倫，還都算是正統派。馬英九臉皮很厚，多次到大陸叩頭，他對中共的吹捧，也還去不到鄭麗文如此不顧體面的地步。

長期以來，國民黨並無深層次的理論建構，只是對現實政治的急就章回應，對兩岸政治基礎與長遠關係，缺乏根本的研判。因為喪失執政地位的懊惱與焦慮，對民進黨深惡痛絕，急於扳回敗局，一步步陷入盲目短視的迷瘴。正如趙少康所言，有人出於對民進黨的仇恨，希望引中共之力進台灣，這是完全錯誤的。

國民黨親共，但並不認同中共的意識形態，也不同意中共對兩岸關係的論述。中共有所謂主權三段論，即世界上只有一個中國，中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部份。中共語境中的「九二共識」，便是主權三段論，而在國民黨語境中的「九二共識」，卻是「一個中國，各自表述」。嚴格說起來，並沒有九二共識，只是各說各話。

中共豈容得國民黨對中國主權「各自表述」？一旦各自表述，便表述成「兩個中國」，那豈不是自掌嘴巴？但是，在當前兩岸形勢下，國共兩黨的共同敵人是民進黨，兩黨只有同心協力，打擊民進黨，幫助國民黨勝選上台執政，那才是今日國共兩黨親善的底因。

中共的暗盤是，等民進黨倒台後，再來收拾國民黨，國民黨的暗盤是，等民進黨倒台後，再來與中共周旋。國共兩黨紛紛把和平掛在嘴上，日日唸經反對台獨，其政治算計在此。問題是，國民黨上台執政之日，是否接受中共的主權三段論，如果最終不肯放棄中華民國，不肯將台灣降格為中共國屬下的台灣省，那麼，日後國共兩黨反目成仇，也是必然結果。

所以，如果國民黨有政治定力，有先見之明，知道國共兩黨將不可能在兩岸關係上有任何共識可言，那麼，現在投共，幫助中共推翻民進黨，只等於為中共掃清統一的障礙，日後兩岸仍難免兵戎相見，和平終究不可得。

反之，如果與民進黨保持在中華民國民主框架下的良性競爭，注重台灣本土的經濟民生和科技國防，和平極有可能在莊敬自強和國際援助之下得到保障，而深耕本土，紮根民間，也有機會重回執政地位。

鄭麗文的舔共，比馬英九朱立倫走後更遠，她的極端激進立場，代表國民黨的極左派，與極右派的郝龍斌們勢不兩立。鄭麗文當選後，很快去見習近平，國共兩黨將做得更難看，而鄭麗文的賣台，將在台灣社會引起強烈反彈，到時又難免新的政治風波。

中共會有什麼錦囊妙計授予鄭麗文？國共合作如何搞亂台灣？國民黨會不會被鄭麗文綁架？黨內有沒有足夠制約的力量？若左右相持不下，國民黨會不會分裂？民進黨會有什麼相應對策？台灣人可以容忍鄭麗文到什麼地步？美歐等西方國家又有什麼新的取態？這些問題都值得繼續觀察。

鄭麗文當選國民黨主席，是國民黨的家事，但若鄭麗文當選中華民國總統，那就是台灣人的事了，台灣人有沒有做好讓鄭麗文來領導國家的心理準備？在餘下有限時間內，如何防止走到這一步，這才是全體台灣人迫在眉睫的政治議題。

