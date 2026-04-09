鄭麗文中山陵哽咽 學者批：承認中共執政權 國父會同意？

國民黨主席鄭麗文昨天(8日)在中國南京拜謁中山陵後哽咽談話，引發議論。台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，鄭麗文在那邊承認中共的執政權，中國國民黨的先輩們會認同嗎？孫中山、蔣介石會同意嗎？而且，一個民進黨出身的人「在哭國民黨的墳」，不是很奇怪嗎？他認為整個過程就是荒謬。

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，8日在南京拜謁中山陵後發表談話，她說，時隔21年重新來到中山陵，內心感慨萬千，1925年3月12日國父孫中山先生逝世，30萬民眾湧上街頭送殯，高喊打倒帝國主義、打倒軍閥。接著，鄭麗文哽咽地說，當時的台灣已經淪為日本的殖民地長達30年，台灣人的身分尷尬，處境艱難，「在大陸哭中山之死，天經地義、光明正大；在台灣哭中山之死，卻要想方設法、小心翼翼、躲躲藏藏」。

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鄭麗文還表示，「中山先生一生愛好自然重視生態、鼓勵植樹，其實我也一直很關注，習近平總書記也非常重視生態保育，每年都提倡要植樹，希望我們今天不只為兩岸的中國人，也為所有的人類種下和平的種子」。

對於鄭麗文的談話景象，台灣安保協會副秘書長何澄輝直言，一個民進黨出身的人在哭國民黨的墳，不是很奇怪嗎？何澄輝：『(原音)妳「哭錯墳」，尤其鄭麗文去哭，真的是「哭錯墳」，妳是國民黨出身的嗎？妳哭什麼？當初是誰說要打倒國民黨的，拜託！妳當初在那邊黨外運動時代的時候，你演講的可不是這樣啊，拜託！你在那邊「哭墳」不是很好笑？』

何澄輝說，如果真的到中山陵會想哭，就根本不應該過去跟中共談，在那邊承認共產黨的執政權，國民黨那幾個先輩會同意？孫中山或蔣介石會同意嗎？何澄輝：『(原音)你們就不應該過去談嘛！不是嗎？是誰把你們趕走的啊？連哭個墳都要這麼大費周章，是誰搞的？那不共產黨嗎？那你跟共產黨談什麼？』

何澄輝認為，這件事情從頭到尾就是荒謬，他指出，南京有個碑上面寫著「中華民國1912年到1949年」，國民黨對此才應該哭吧。

他預期，「鄭習會」的場景，鄭麗文仍將呈現「卑躬屈膝、叩頭」的狀態，雙方即使達成所謂的共識或發表宣言，也就是一些口惠而實不至的「惠台機制」，其實條件只會對台灣更苛刻，並阻擋台灣國際發展的空間。

何澄輝強調，台灣的民主政治為什麼需要一個外來的專制獨裁政權在背後說三道四？本身就不合理，這也是為什麼不可能跟中共談判的最重要原因，更何況，一個從來不尊重別人、只相信「槍桿子出政權」的政府，怎麼可能說他會跟人對等尊嚴談判？這不是笑話就是謊言。