鄭麗文中山陵提「中華民國」！綠批遮遮掩掩：還用中共用語稱呼孫中山

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪中，至南京拜謁孫中山並提及「中華民國」，但卻以中共語言「革命先行者」稱孫中山。立院民進黨團書記長范雲今（9）日直言「非常遺憾」，鄭麗文的演說等於幫國民黨再次擦脂抹粉，還歸給共產黨承擔。而對於下午將召開的軍購協商，黨團副幹事長陳培瑜透露，聽聞藍營將不會派人，或派無法代表黨團的人出席，若是真的，就坐實藍營配合中國演出，「台灣人看膩了這樣的爛戲」。

范雲表示，「習鄭會」從頭到尾都不是鄭麗文主導的，從哪些媒體可以隨團訪中，到飛機是搭哪國的，現在也還不確定是否能夠見到習近平。英國《獨立報》標題更寫「Taiwan opposition leader's China visit will only serve Xi's propaganda, experts warn. 」即台灣反對黨領袖的中國行，只會成為習近平的政治宣傳，這是專家們的警告。副標題更講鄭麗文的北京之行，是國民黨十年之內的第一人，已經引發非常多關切。她表示，自己在受訪中說鄭麗文不代表台灣人，中國人的認同也創下史上新低，鄭麗文從頭到尾也被鎖進一中框架。

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范雲指出，國際媒體這樣下標，這絕對不是因為台灣人可以影響英國媒體，「和平並不是這樣談一談就可以的」。她直言，如果和平談一談就可以，就不會看到香港、西藏的處境。

陳培瑜指出，今天下午的軍購協商，國民黨可能不會派人出席，甚至聽聞藍營可能要派一個人，但那個人會說他「不能代表國民黨」。如果是真的，就坐實了藍營要卡軍購、配合中國演出，就是要台灣人真的「躺平」。她呼籲，希望下午的協商，藍營可以出席，出席者說的話也能有代表性，表達他們支持提升國防能力的決心，而不是鄭麗文在跟中國交流，藍委們在台灣配合演出，做戲給中國看，「我想台灣人真的看膩了這樣的爛戲」。

陳培瑜說，將軍在審法案時流下眼淚，而鄭麗文到中國喝紅酒開懷大笑，但最後出賣的是台灣的軍購。「將軍的眼淚搭配鄭主席的笑容，台灣的軍購可能就此被犧牲」。她呼籲不要再讓將軍、國軍流眼淚，也別再讓台灣人流眼淚，希望下午的黨團協商，國民黨可以如期出席。范雲也強調，不要讓國際媒體的預言坐實了，不要拿國防預算當作伴手禮。

范雲也指出，鄭麗文到中山陵還哭了，「我們看了之後覺得非常的遺憾」，雖然鄭麗文提到「中華民國」，可是跟過去訪中的國民黨主席一樣遮遮掩掩，演講内容更呼應中共史觀，更用中共用語「革命的先行者」稱呼孫中山，「我想他黨內很多同志不會認同」。鄭麗文更把228事件、白色恐怖歸因於國共內鬥的陰影，台灣人也不會認同，等於幫國民黨再次擦脂抹粉，還歸給共產黨承擔。

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