鄭麗文中山陵演講哽咽！卓冠廷看傻：也阻止不了共軍擾台

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政治中心／黃依婷報導

國民黨主席鄭麗文7日率團訪中展開「和平之旅」，國民黨甚至還推出「有和平才能躺平」短片，強調和平是繁榮的唯一根基。然而，根據國防部今（9）日也發布最新消息，自昨日起到今日，一共偵獲共機6架次、共艦8艘及公務船1艘。此舉讓議員卓冠廷狠酸「鄭麗文到中山陵哭也阻止不了共軍持續擾台」。

國防部今日發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，當中提到，自中華民國115年4月8日清晨6時起，到115年4月9日6時止，偵獲共機6架次（逾越中線進入北部及西南部空域5架次）、共艦8艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動，國軍也將運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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卓冠廷也轉發消息，並發文提到，鄭麗文到中山陵哭也阻止不了共軍持續擾台，過去一天，國防部偵獲6架次戰機，其中4架逾越台海中線。

據了解，鄭麗文8日上午到南京中山陵謁陵，並發表談話，其中講到打倒軍閥時一度哽咽，鄭麗文稱，想到當年總理未盡的志業，兩岸還沒有癒合的傷口，「麗文也在這裡向本黨總理報告，根據三民主義，中國國民黨成功的建設台澎金馬，成為民主自由、法治、均富的美好社會，同樣的在大陸，我們也看到了見證了大陸的進步和建設，超乎所有人的期待和想像」。

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