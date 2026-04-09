鄭麗文中山陵白哭了？共機擾台沒躺平 林楚茵：軍購還在等習旨意

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(4/9)表示，國民黨主席鄭麗文赴中，但共機仍持續擾台，甚至還要在黃海北部實彈射擊，事實證明中共同樣把刀架在台灣脖子上，下午立院要協商《軍購條例》，國民黨還要缺席嗎？還在等鄭習會旨意？台灣和平不能靠躺平。

國民黨主席鄭麗文到南京中山陵向總理孫中山致祭，翻攝畫面

林楚茵指出，4/8至4/9，共機6架次、共艦8艘次侵擾台灣；此外，中共又再追加發布航行警告，今日10至16時在黃海北部實施實彈射擊。

林楚茵說，事實證明，中共對台灣軍事威脅更加大，鄭麗文已出發兩天，在中山陵哭得再大聲，中共也完全不買單，同樣把刀架在台灣脖子上。

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林楚茵表示，今天下午立法院要進行軍購協商條例，請問國民黨還要「缺席」嗎？國民黨還在盼望明天「習鄭會」最後旨意？

林楚茵指出，賴清德總統所說和平需要靠實力，能救台灣的只有「今天下午」，台灣自己的軍購協商。藍白立委請睜大眼睛看清楚事實，台灣和平不能靠躺平。

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