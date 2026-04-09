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即時中心／陳奕劭報導

國民黨主席鄭麗文展開6天5夜訪中行程，預計10日與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」。鄭麗文昨（8）日前往中山陵拜謁孫文，致詞時數度哽咽。對此，新北市議員卓冠廷今（9）日批評，過去一天，國防部偵獲6架次戰機，其中4架逾越台海中線。鄭麗文到中山陵哭也阻止不了共軍持續擾台。

鄭麗文昨日前往南京中山陵拜謁孫文，並發表長篇演說。她在演說過程中數度哽咽，引發關注與討論。

但國防部今日發布消息表示，自4月8日清晨6時起，到4月9日6時止，偵獲共機6架次（逾越中線進入北部及西南部空域5架次）、共艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，國軍也將運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

卓冠廷：鄭麗文哭也阻止不了共軍擾台

對此，卓冠廷今（9）日在臉書發文說，鄭麗文到中山陵哭也阻止不了共軍持續擾台。過去一天，國防部偵獲6架次戰機，其中4架逾越台海中線。

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原文出處：快新聞／鄭麗文中山陵落淚！卓冠廷狠酸：哭也阻止不了共軍擾台

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