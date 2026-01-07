鄭麗文中常會頒實踐一等獎章！蔡正元：這是我一輩子的諾貝爾和平獎

記者詹宜庭／台北報導

前立委蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定；國民黨主席鄭麗文今（7日）在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元。蔡正元致詞時表示，「非常感謝也非常榮幸，鄭麗文與黨中央頒發實踐一等獎章，這是我一輩子的諾貝爾和平獎！」

蔡正元表示，「非常感謝也非常榮幸，鄭麗文與黨中央頒發實踐一等獎章，這是我一輩子的諾貝爾和平獎」。蔡正元提到，前段時間他以微薄之力在網路上發起彈劾賴清德的連署運動，獲得台灣人民800萬人以上連署，非常感謝國民黨團總召傅崐萁全力提供所有支援。不僅如此，還要感謝很多朋友放棄恐懼，與他一起上前線擔任號召，包括國民黨團書記長羅智強、立委王鴻薇、張啓楷、議員王欣儀等人，以及一路以來幫忙策劃的前立委邱毅、郭正亮等人。

廣告 廣告

蔡正元說，他人生最後的期待，就是在有生之年看到國民黨在鄭麗文領導下再執政一次。再執政不是為了獲得高官俸祿，而是為了拯救台灣免於烏克蘭危機。若再讓民進黨執政，台灣將淪為烏克蘭，而國民黨執政是挽救台灣命運唯一的出路與方法。他懇請所有支持國民黨的好友們，努力團結民眾黨與所有在野黨，爭取中間選民支持，共同完成再執政的任務。

更多三立新聞網報導

蔡正元確定入獄！鄭麗文中常會將頒實踐一等獎 國民黨：對黨有特殊貢獻

好兄弟蔡正元將入獄 邱毅怒嗆馬英九：過河拆橋的毛病又犯了

蔡正元慘了！涉掏空阿波羅公司 依業務侵占罪「判刑3年6月定讞」

纏訟近20年！「三中案」二審宣判 馬英九仍獲判無罪

