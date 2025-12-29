鄭麗文主席治理下兩岸路線、世代共治及黨中央與地方互強

圖片來源：中央社

柳金財 / 佛光大學公共行政與國際事務學系副教授

近日國民黨主席鄭麗文宣稱，在副主席兼秘書長李乾龍的陪同下，前往拜會前立法院長王金平，正式邀請王金平擔任國民黨最高顧問，藉此行動消弭元老世代、南部地方派系對新任主席支持及認同疑慮。鄭麗文以其鮮明國家認同及兩岸路線主張當選國民黨主席，無論當選前或後在黨內有關九二共識立場、世代交替及黨中央與地方派系關係，確實也傳出若干分歧訊息，然截至目前為止其整合狀況尚稱良好，並未出現元老世代、地方派系的反撲。

首先，黨內在九二共識立場共識及分歧。鄭麗文主張憲法一中、一中各表、承認兩岸同屬中華民族、中國人認同，旗幟鮮明及意識型態清晰；不同於前主席朱立倫既主張九二共識、一中各表，也提出「九二共識是沒有共識的共識」。黨內本土派的前主席江啟臣主張「立基於中華民國憲法的九二共識」（簡稱憲法九二）、新北市長及前黨總統候選人侯友宜也是主張「憲法九二」。先前黨內即有少數主張九二共識是替代論、過時論及歷史論爭論，甚至倡議ECFA共識。鄭麗文並不反對「九二共識」有其中華民國憲法基礎，但應不致於表述為「憲法九二」，避免產生混淆、橫生枝節。

目前國民黨內部對九二共識有一定程度認同，且最近民意調查顯示民眾約四成支持九二共識。關鍵是是否在地方選舉中導入清晰九二共識主張及國族認同，尤其地方選舉與兩岸事務較無關聯性，除非能論述九二共識、兩岸政策與地方治理關聯性。若干地方派系及黨內保守派認為地方選舉不要涉入太多兩岸議題，除非可以將兩岸議題轉化成地方治理議題，如城市交流涉及觀光、農產品輸陸及產業西進等議題，可連結至地方治理及產業發展。

黨中央部分人士則以為，可以運用國民黨地方執政優勢，翻轉黨長期被民進黨標籤化、抹紅化的被動局面。實務上，也允許地方在選舉時以地方治理為主軸，不要太涉及國家願景目標及清晰兩岸論述及路線，淡化地方選舉與高層敏感政治議題關聯，避免民進黨抹紅及標籤化。目前地方派系不會公然反對黨中央路線，只會表達希望黨中央允許因地制宜。

其次，世代交替轉化成老幹新枝世代共治。鄭麗文當選後任命三資深及一位青壯派副主席，分別是國民黨前秘書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、前大陸事務部主任張榮恭擔任副主席，及馬英九基金會執行長蕭旭岑為副主席。此外副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委由國民黨立委吳宗憲接任，兩位黨中央大將論述能力俱佳。鄭麗文以老幹新枝世代共治方式，先穩住大局 及進行人才梯次培養。

這樣「世代共治」，而不是元老世代退場，既某種程度符合國民黨黨內論資排輩傳統，也迎合鄭麗文銳意革新的企圖心，老幹新枝代表一種傳承關係。其核心判斷為國民黨沒有條件進行一次性世代革命，且地方選舉仍高度依賴地方派系舊結構。鄭若立即清空元老世代，黨內將先內訌。以時間論證權力不一次轉移，進行角色先轉換，再自然退出。

這樣世代共治治黨經營策略，已看到實質成果，至今沒有發生全面性地方派系反撲；新世代開始「被看見、被期待」；元老世代影響力開始制度化、漸進式轉移經驗傳承，而非粗暴地清除舊有政治勢力。值得關注是，新世代是否真能在提名中出線；元老世代是否會在選前反撲；若2026年地方選舉失利，鄭麗文改革正當性恐被質疑。

最後，黨中央與地方派系關係。鄭麗文參選過程中，前立法院院長王金平支持鄭，先前國民黨縣市議會系統及前秘書長李承乾主要支持前副主席郝龍斌；鄭當選後，迅速任命李乾龍為副主席兼秘書長，有效安撫地方派系及任命各地方黨部主委，以及拜會各縣市黨部及地方派系。黨中央與地方派系的共生及分歧發展，從「完全整合」轉為「有限共存」。

黨中央承認地方派系存在，但限制其對黨路線之否決權。具體表現為：組織層面安撫；恢復特定傳統組織（如黃復興系統）的制度地位；傳遞「不去藍、不清算」的訊號；選舉層面鬆綁，地方選舉給予候選人高度彈性；不要求全面服從中央論述；權力層面重新界定，派系可以影響，但不再完全主導提名；黨中央保留最終制度權威。黨中央與地方派系的分歧並未消失，但此分歧可被「管理」。地方派系仍保有影響力，但已無法單方面否決黨中央政策及路線方向，黨內衝突轉為「低烈度、制度內摩擦」。

日前前立法院院長王金平私下宴會高雄地區鄉親朋友，未邀鄭麗文主席，且提到高雄市長柯志恩是代表國民黨。此種說法引發外界猜疑元老世代、中南部地方派系對鄭主導黨中央反撲。然此實不宜過度延伸南部地方派系為「全面反彈」。且鄭麗文任命副主席李乾龍也參與，代表其間有對話管道。一個比較可能合理解讀為南臺灣部分地方派系，尚未完全承認新主席的象徵性領導地位，王金平系統仍保留「地方代表誰是國民黨」的話語權，但這不代表地方派系對黨中央反撲。

基本上，王金平在此次國民黨主席選舉中支持鄭麗文，但對鄭麗文的改革路線持某種程度的支持；尚不足以視為地方派系全面對抗黨中央，這是一種「有限承認＋保留空間」的政治姿態，此為國民黨內派系政治的「試探」，而非宣告決裂。這說明鄭麗文黨內改革已觸及地方派系的心理防線，黨中央權威需重建及進一步與地方派系溝通，形成黨中央及地方互強的雙贏格局。■