鄭麗文主席的當務之急／袁頌安

▲鄭麗文宣誓就任中國國民黨主席。（本報資料照）

袁頌安

有關兩岸關係的發展，台灣目前有一股所謂主流民意是希望「永遠維持現狀」。這就如我國歷史上很明顯的例子：三國末期的蜀漢、宋初的南唐，都是「偏安一隅」的想法。如今中國大陸如此強大，中國人傳統上大一統的民族認知，中國領導人習近平的歷史責任，能允許他沒有作為嗎？我們一些台灣人自以為是的想法，能實現嗎？不言而喻。大家心知肚明，沒有人懷疑中國大陸統一的決心，事實上兩岸的統一只是或遲或早的時間問題，想要「永遠維持現狀」，又想「兩岸維持和平」，非常不現實。

一些民調看似具有公信力，但是他們常常在牽涉到統獨與身分的認同上很有問題。提出來的題目過於簡化，而且別有用心。他們讓受訪者在直覺上自認是「中國人」，就等於自認是「中華人民共和國人」，因此在台灣自認是「中國人」的比例很小。如果問題是「自認是中華民族的一分子」的選項，就有七成台灣人認同，中華民族的一分子，廣義上就是「中國人」，但是一些民調者，他們想要的是受訪者朝向狹義的中國人去想，以此為根據，顯示自認是中國人的比例很小。這種結論根本是一種粗暴不實，別具用心的數據。民進黨長期利用這種不實的民意，誘惑、綁架、情勒全台灣的同胞，也以此不實虛假的民意鎮壓、排擠、詆毀願意促進兩岸和平統一的民眾。

民意如流水，負責任的政黨～「中國國民黨」，豈能隨波逐流？國民黨要負責造渠，引導流向，所以新任鄭麗文主席不屈從於民進黨的虛假民意，她說：「政黨的責任是推動最大多數民意支持自己的理想與核心價值」，這才是大多數有識民眾期待的國民黨。

綠營份子、和藍營的「親美反共」之人，慢慢都浮上了台面，大家也逐一看淸楚他們的真面目了。加上那些苟且偷安，天天拿所謂「主流民意」説事者，根本違背真正的主流民意：「兩岸和平」。台灣人誰願意，今天的台灣變成明天的烏克蘭？那些有背景，有辦法的人，如果兩岸真的發生戰爭，他們一定比誰都跑得快，趕緊溜到海外逃避戰火，他們只是一群把我們這些普通百姓綁在戰車上充當炮灰，絕對不負責任願和我們共生死。

如今鄭麗文主席領導風潮，促進兩岸走向和統，要引領風向，鄭主席應當成立專業客觀的民調中心，真正負責地呈現細緻正確的民意，塞住那些別有用心，別具目的者的嘴，讓一般認識不清真相隨波逐流的百姓，真正了解實際情況，呈現真正的民意。如此，鄭麗文主席推動的兩岸和統的大業，才能有事半功倍之效，達成兩岸的和平統一。我想宣傳理念，才能達到人同此心，心同此理的效果，這應該是鄭麗文主席的當務之急！