在台中市長盧秀燕決定不參選國民黨主席後，前立委鄭麗文當仁不讓，然而在最後關頭，忽然迸出政論節目主持人趙少康指控對岸介選，不只讓局外人看傻了眼，也讓執政黨對「政治金童」拍手叫好。塵埃落定，鄭麗文並非壓倒性勝利，且投票率並沒有預期的高，顯示黃復興黨部雖仍高度動員，卻不再任憑將軍族的擺布，而地方派系則冷眼旁觀。

黨內人事大致已敲定，由核心到外圍，輔佐的宰相是以李乾龍為代表的地方派系，這些諸侯不再扭捏，明年縣市長選舉是魚幫水、水幫魚，不再是朱立倫主席時期的八旗綠營共生，也非李登輝時期的勤王義軍，更非兩蔣時代的垂直分工。其他3位副主席，季麟連率領的黃復興擔任御林軍，不復任人驅遣擺布，張榮恭意味連戰揭櫫的「九二共識」將是隱形框架，而馬英九的愛將蕭旭岑代表伺機兩岸交流。

如果以政治商場來看政黨，不外產品、包裝及傳銷管道。就組織結構來看，民主化以來的國民黨可化約為知識藍、軍公教及地方派系所構成的三角，缺一不可。後兩者是各有擅場的直營及加盟店，不過，前者因年金改革意興闌珊，後者在馬英九時期被打入冷宮。「知識藍」即使改頭換面「戰鬥藍」，魚躍龍門未必能體會被民進黨政府打壓的弟兄。鄭麗文雖擅長直銷，仍需要仰賴既有通路。

就台灣政黨的空間來看，自來與選民的聯繫不外認同，包括族群（省籍）、國家（統獨）及民族（中國人vs.台灣人），糾結不清、相互強化。鄭麗文高喊「讓台灣人自豪說我是中國人」，必須進一步說明究竟這是文化血緣或政治認同？跟陳水扁的「華人國家」又有何差別？同樣地，她的「反台獨」難免被外人解釋為「親中」，更不用說，當民進黨絕口不提台獨，反台獨彷彿打在棉花上。

從兩蔣的「中華民國到台灣」、李登輝的「中華民國在台灣」、陳水扁的「中華民國台灣」，到蔡英文的「台灣中華民國」，亦即從暫移植、嫁接、借牌到虛無，對中華民國有不同的感情。當下所有的政黨紛紛往中間擠，差別在於對中華民國歷史的擷取。對老共而言，不管「獨台」或「華獨」，即使民眾黨的「兩岸一家親」或侯友宜的「中華民國人」，恐怕都是獨。

面對美國吃豆腐，安內攘外依然是老共的不二法門，尤其是自從《習五條》被民進黨操作為選票提款機，舊瓶舊酒的「九二共識」儼然是兩岸的暫行條例，中國全國政協主席王滬寧也只能提「統一對台7好處」曉以大義。相較之下，美國視台灣為妾身未明的勢力範圍，初看是海外的生產地，再看是頤指氣使的屬地，細看則是可棄置的焦土，當下則是用來掣肘中國或討價還價的籌碼。

夾於中國龍與美國鷹之間的角力，民進黨一面倒向美國，多數的國民黨菁英相信可以同時政治親美、經濟和中。鄭麗文對老美口誅筆伐，然而，她所心儀的新加坡總理黃循財則堅持「一個中國原則、反對台獨」，恐被打為不利選舉的「紅統」。（作者為政治學者）