鄭麗文主席蒞臨雲林縣黨部頒發主任委員派任書

▲鄭麗文主席今蒞臨雲林縣黨部，頒發主任委員派任書。(記者劉春攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】國民黨雲林縣黨部於今(13)日上午舉行建黨131週年慶祝大會暨新任主任委員佈達典禮，鄭麗文主席由李哲華副祕書長陪同蒞臨，頒發派任書予簡明欽主任委員，張麗善縣長，張嘉郡、許宇甄、丁學忠三位立委、斗六市長林聖爵等多位鄉鎮首長、縣議員、鄉鎮市民代表會正、副主席、代表，各級社團領導幹部兩百餘人參加，場面簡單隆重，鄭麗文主席親自表揚李銘洲、李美瑤等14名資深黨員與績優義務幹部代表，分別頒發榮譽狀與感謝狀以表謝忱，新徵與回復黨籍黨員賴秋俐等6名代表也在鄭主席監誓下，宣佈加入國民黨為民服務的行列，近兩個月來全縣大約300餘人申辦入黨與回復黨籍，鄭麗文主席懇託與會幹部同志，繼續支持國民黨再接再厲，全力協助簡明欽主任委員在明年五合一的地方選舉拿下佳績。

鄭麗文主席表示，黨務改革與推展是非常艱辛的任務，前陣子我們挺過大罷免的衝擊和考驗，獲得全民的認同，雲林縣黨部在歷任主委用心經營下穩定落實黨務工作，全體同仁無不身兼多職夙夜匪懈，在此深表感謝，大家辛苦了！也謝謝所有一直以來支持國民黨的好朋友，對國民黨的愛護及鞭策，讓國民黨正向改變與進步，她會全力以赴，持續招募更多年輕與優秀的黨員並持續推動改革，培養優秀的人才進入各級政府與民意機關，全力為人民謀福利、撥亂反正，讓臺灣成為和諧互信、安和樂利的社會，讓中華民國成為真正民有、民治、民享的民主自由國家，更要為臺海兩岸和平穩定而努力，讓全國民眾能安全、安定的過生活。

鄭主席說，明年五合一的地方公職選舉即將到來，張麗善縣長任內披星戴月，從「雲林上場」到「加速前進」，尤其今年10月全運會在雲林，縣府團隊通過嚴峻的考驗建設完成縣立體育場，讓全國對雲林縣刮目相看，並積極向國外推展雲林產業，讓雲林躍上國際舞台，這都是本黨在雲林縣優秀亮眼的成績，期待能繼續向前邁進。

簡明欽主任委員感謝鄭主席、張麗善縣長與全體在座幹部的支持與信任，他出身基層，歷任警界、民意機關、農會與政府部門，始終皆秉持廣結善緣、守法務實的原則服務民眾，深知黨務推展需與廣大民意相呼應，心中有人民工作推動自然水到渠成，從主席手中接下派任書霎那深感千斤重擔，懇請全體先進全力協助明年五合一選舉的挑戰，期待來年此時共享勝利的喜悅。

本次表揚代表名單如下：

資深黨員代表：李銘洲，吳村田，侯世福，高煉金，許金柱，吳政融，陳秀純。

績優幹部代表：李美瑤，廖 和，楊秀琪，林融徵，廖文于，吳瓔珍，蔡國平。

新徵與回籍代表：賴秋俐，陳品宏，林巾茹，廖聆鈞，廖健鈞，詹彩玥。