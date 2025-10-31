鄭麗文主張不放棄武力保台 稱普丁「是民主選出領袖」非獨裁者

鄭麗文將於11月1日正式接任國民黨主席。（資料畫面）

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式上任。她在接受《德國之聲》（DW）專訪時強調，自己雖主張以和平化解兩岸矛盾，但「不放棄武力保衛台灣的決心」。鄭麗文表示，維持區域穩定應以和平為首要目標，同時國防預算應「合理檢討」，避免陷入軍備競賽。

55歲的鄭麗文在10月20日的國民黨主席改選中以黑馬之姿勝出，成為繼洪秀柱後第二位由黨員選出的女性黨主席。她出身野百合學運，早年主張台灣獨立，如今將接掌藍營大權，她在上任前即任命馬英九基金會執行長蕭旭岑出任副主席，而蕭日前在天津會晤中國國台辦主任宋濤，為兩岸關係投下關注焦點。

鄭麗文先前稱，上任後不排除與中國國家主席習近平會面，並表示若有助於化解歷史歧見、累積善意，「見一百次都願意」，希望藉由誠意與決心展現兩岸和平的可能。她重申，「和平、和平、和平」是國民黨對兩岸政策的核心信念，並認為台灣與中國的矛盾應以和平方式解決。

針對中國不放棄武力犯台的問題，鄭麗文回應，「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。記者反問，鄭麗文不贊成台灣持續增加國防預算到GDP的5%，似乎與前述說法相矛盾，鄭麗文則強調，國防預算應以「合理」為原則，目前台灣年度國防支出已占總預算三分之一，「太多了」。她批評近年軍購過程中出現效率與合理性問題，強調應檢討整體規劃，鄭麗文認為，台灣要軍購、要國防，是為了台海的和平，還不如用非軍事的方式化解，讓關係正常化。

而對於「我是中國人」言論引來政壇議論，鄭麗文則表示，她都是依照憲法法理來論述。面對台灣人憂心變成第二個香港，鄭麗文則回應，中國沒有要把台灣變成第二個香港，更語出驚人表示，俄國總統普丁不是獨裁者，因為他是民主選出來的領袖，讓《德國之聲》記者忍不住嘆道：「你這是開啟了一個新的國際理論。」反問鄭麗文是否了解俄羅斯的民主選舉，並請教「主席您很瞭解台灣的狀況， 國際新聞你有在閱讀嗎？」鄭麗文不客氣回應：「我比你熟多了。」





