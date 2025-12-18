鄭麗文也找立委便當會 討論黨團法案推動情形

國民黨文傳會主委吳宗憲。（陳薏云攝）

賴清德總統12日中午舉行便當會，和民進黨立法院黨團51位立委、行政院秘書長張惇涵等人一同開會，最後做出「不副署」財劃法決定。今日鄭麗文也邀請國民黨不分區立委至黨中央便當會，與會立委蘇清泉會前表示，收到通知要討論近期法案如黨產條例、府院衝突的財政劃分法以及覆議案等等，看如何凝聚共識。國民黨文傳會主委吳宗憲則說，將會成為常態便當會，希望未來黨團與黨部可以緊密結合。

藍委柯志恩赴會前指出，應該是對於黨團法案，以及2026布局有溝通。蘇清泉則說，今天主席要吃便當，主要是有一些法案交辦事項，譬如黨產條例，以及最近府院衝突的財政劃分法以及覆議案等等，看要怎麼凝聚共識。

被問及鄭麗文說要戰到2028，這樣2026是前哨戰，蘇清泉表示，持續打拚，從南部一個個贏回來。

不分區立委陸續抵達，但並未到齊，立法院長、不分區立委韓國瑜也未出席。便當會持續近2小時。會後吳宗憲轉述強調，便當會主要是大家認識，以及針對法案想法提出來討論，便當會也會成為常態，會陸續分批與立委便當會。

吳宗憲強調，重點是讓立法院黨團跟現在黨中央溝通無礙。過往有立委反映過跟黨中央聯繫有時間差，希望未來可以緊密結合，在政策推動或事情溝通上，黨中央會第一時間提供協助。

吳宗憲也強調，主席沒有特別指定事項，只是現在的憲政危機，三讀法令不執行，或拿總統、行政權之間的權限「副署」來對抗立法院，世界上的民主國家沒有這樣做，行政機關自行解讀違憲而不執行，只有獨裁國家這樣做。濫用誤用副署權是嚴重的憲政危機，展現出現在執政黨對憲法當自助餐。

吳宗憲也強調，今天沒有一個特定討論的法案，就是大家聊天，請不同專長的立委分享專業法案。至於是否與民眾黨一起彈劾總統，吳宗憲則說，任何是合法方式都不排除使用，對總統的部分，這是我國制度有設計的方式，任何可能性都不排除。

