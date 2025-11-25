鄭麗文交代藍白智庫對接？ 李鴻源：具體情況我不了解

內政部前部長李鴻源。 圖：國民黨團/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文上周舉行藍白高峰會談後，就黃國昌提出未來讓藍白兩黨智庫對接，鄭麗文稱，已找內政部前部長李鴻源組成相關團隊。對此，李鴻源今（25日）回應， 鄭麗文跟他見過一次面，通過一次電話，具體狀況如何，他並不了解。

鄭麗文日前稱，她上週剛和李鴻源討論，希望李鴻源幫忙組成相關團隊，對於具體區域甚至地方政府的政策或建設提出願景跟藍圖，結合各種領域，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。

廣告 廣告

李鴻源今出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，面對媒體問及有關藍白智庫對接的相關規劃。李鴻源回應，鄭麗文跟他見過一次面，通過一次電話，具體狀況如何，他並不了解，且國民黨智庫還存在，必須等真正上手後，才有辦法做其他規劃。

李鴻源表示，現實的是，那必須要有資源，還需要各方面的不同人才，他們已鎖定現有智庫裡面的人才，但定位應該不只是國民黨智庫，希望是國家的智庫，不同黨派的人都參與，也希望年輕一輩的專家可以參與，但這都是他自己的計畫，還沒正式接手，現在講這個太早。

李鴻源強調，對智庫來講，並沒有只鎖定藍、綠、白，是廣開大門；對他來講，有沒有專業、熱誠、要不要付出才是重點，而他非常樂意替台灣規劃，這是從來沒有改變的初衷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃子佼涉持兒少性影像 二審判1年半緩刑4年

慈湖、頭寮謁陵追思兩蔣 鄭麗文轟民進黨「台灣民主破壞者」