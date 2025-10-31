鄭麗文人事底定 高揚凱：法統意味濃厚

台北市大安文山議員擬參選人高揚凱。





高揚凱在「新動力Change」YT節目中直言，國民黨內本土派人士其實滿多的，他們現在非常優心，現在國民黨若被罵共匪是不是連生氣的權利都沒有了，甚至懷疑自己共匪這個標籤是否能撕得下來，但與其成為國民黨本土派，不如當真本土政權。

針對鄭麗文當選後近期公佈的部分黨務主管名單，包含副主席兼祕書長李乾龍、副主席季麟連及蕭旭岑、張榮恭，副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。高揚凱說，自己對李乾龍相當有印象，李與他父親也是舊識，李作人海派、人緣好，地方實力堅強，過去也曾擔任過黨秘書長、新北市議員、北市蘆洲區長等。





高揚凱認為，鄭麗文擁有深厚的空戰能量，最重要的就是要搞定地方派系，而鄭所公佈的這些主管名單擁有堅強的地方實力，可以幫鄭解決黨內不同的聲音。不過，名單中的張榮恭，真正最厲害的是兩岸交流的實力，張是知曉中國運作體系的人，也意味著國民黨不再是加盟店了，而是能與中共直接溝通的「直營店」。





高揚凱進一步分析，除上述名單擁有對岸窗口、地方派系等要素外，鄭又派任具備法律專業的吳宗憲擔任文傳會主委，從法律專業到地方派系已就戰鬥位置，畢竟所有的統一都是以「法統」為前提。