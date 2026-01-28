鄭麗文今天不反美：美國曾是恩人但大陸是親人

國民黨主席鄭麗文指出，蕭旭岑赴中交流之後，接下來還會繼續擴大國共平台「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。圖為她在中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）訪團（圖片來源／鄭麗文官方帳號）

國民黨副主席蕭旭岑將於2月2日至4日率團赴中交流，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。黨主席鄭麗文今天說，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，提到「不需要在美中之間選邊站」。

蕭旭岑將率團訪中，鄭麗文強調「不需要在美中之間選邊站」

民進黨質疑國民黨為了訪問中國擋住軍購預算，國民黨主席鄭麗文指出，蕭旭岑赴中交流之後，接下來還會繼續擴大國共平台「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，絕不會忘記美國情誼，但大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事，所以不需要在美中之間選擇。

實際上，同一天鄭麗文也在中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）訪團。她對柯拉克提出兩岸穩定即是經濟基石，並直言，緩和台海緊張、恢復溝通，不僅能活絡台灣服務業，更能讓投資台灣相關市場的美商直接受惠，創造雙贏。

美國是恩人，大陸是親人

或許受次影響，她刻意避免親中等於反美的二選一言論，下午在國民黨中常會上說，國民黨願意在兩岸敵意螺旋不斷上升之時，開闢一條道路，為兩岸和解融冰，絕不做區域的麻煩製造者，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子，更會積極扮演和平的締造者。

鄭麗文提及，有朋友向她提到，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為大家不是忘恩負義的人，但大陸是大家的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作，強調「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。

希望民進黨不要再把國民黨當死敵

她特別提到，英國首相施凱爾（Keir Starmer）正踏上中國進行國是訪問，英國首相也說「不需要在美中之間選邊站」，台灣也如此，國民黨希望台海穩定。國民黨只為人民，不分黨派，希望民進黨不要再把國民黨當死敵，而是彼此競爭的朋友。

(原始連結)





