鄭麗文今將出席統派活動追思共諜吳石 侯友宜這樣看
〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席鄭麗文今預計出席由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟(台盟)」等爭議統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念1950年代中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石。對此，新北市長侯友宜今天出席活動受訪回應，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。
鄭麗文明追思共諜 蔣萬安反應曝
獨家》敵我不分！鄭麗文明參加統派活動「追思先烈」最高階共諜將官吳石
鄭麗文明「追思」共諜吳石 民進黨轟：接受對岸史觀「國共並肩」
鄭麗文將參加追思最高階共諜活動 王定宇：國民黨淪為中共附庸支黨部
鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文自上任後多次發表親中言論，而她今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今天出席活動時受訪回應，自己認為應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文明將參加追思共諜活動 民進黨：勿敵我不分、配合中共統戰
新任中國國民黨黨主席鄭麗文，傳出預定明（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一也包括當時中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民主進步黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？更多新聞推薦 ● 汽油降0.2元 柴油不調整台灣好新聞 ・ 1 天前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 1 天前
追思共諜挨轟敵我不分！鄭麗文喊「邀請時未提吳石」：他不在政治犯定義
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文明出席統派團體追思共諜活動 民進黨批「敵我錯置」：接受中共史觀？
國民黨主席鄭麗文預定明（8）日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向...華視 ・ 1 天前
徐巧芯酸「背骨仔」 高揚凱反擊：鄭麗文呢
[NOWnews今日新聞]民進黨籍的台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱，近日與國民黨立委徐巧芯爆發口水戰，徐巧芯質疑高揚凱「由藍轉綠」是「背骨仔」，高揚凱則反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共
國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文將出席追思共諜吳石 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國、保衛台灣前輩
國民黨主席鄭麗文今將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石。台北市長蔣萬安上午出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前，鄭麗文此舉現在是否合適？他回應，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文出席白恐追思會惹議 蔡正元開酸 : 國民黨該改名「中國國民投降黨」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日出席在台北馬場町舉辦的「1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會」，引發黨內外爭議。此次活動由「台灣地區政治受難人互助會」等團體主辦，現場布景將曾被指為中共特工的吳石列為「犧牲烈士」，並以專文緬懷，引起輿論譁然。 鄭麗文受訪時強調，秋祭活動已舉辦超過30年，「從來沒有以吳石先生作為祭悼對象」，試圖澄清活動與共諜爭議無關。不過，現場擺設卻清楚可見吳石肖像與紀念文，引發外界質疑國民黨主席是否對其歷史立場產生動搖。 前國民黨立委蔡正元對此在臉書發文狠酸，直言「身為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的『英雄』，真是顛倒歷史定位的傑作。」他更諷刺表示，「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實。」 蔡正元指出，所謂的「白色恐怖政治受難者」多與中共地下組織有關，並稱這些人是當年中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕後供出的約1800名共產黨員。他強調，這些人雖被定罪是否至死刑仍存爭議，但在當時確實從事顛覆政府的活動，「共產黨員以各種讀書會名義組織行動，目的就是推翻國民黨政權」。 蔡正元也批評，白色恐怖的歷史詮釋長期被政治化，「顛覆工作新頭殼 ・ 21 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）將參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會追思對象包括了1950年被破獲中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發爭議。綠委吳思瑤痛批鄭麗文「加入共產黨中廣新聞網 ・ 1 天前
自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線備受質疑，除了多次高舉「我是中國人」大旗，今（8）日還出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟是中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，隨即引發喧然大波。對此，前藍委蔡正元就砲轟，國民黨以後改名為「投降黨」可能更名符其實。民視 ・ 23 小時前
鄭麗文追思共碟 吳欣岱：假反共真投共
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台灣基進秘書長吳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文將追思共諜吳石活動 蔣萬安反應曝
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台北市長蔣萬...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文將出席「白色恐怖」秋祭 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）下午兩點將出席統派主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石。對此，台北市長蔣萬安認為，應該紀念那些保衛中華民國、保衛台灣的前輩。中天新聞網 ・ 1 天前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱...FTNN新聞網 ・ 1 天前