鄭麗文今就任主席 國民黨「財報」曝光 負債總額21億

國民黨新任主席鄭麗文。（資料照）

國民黨新任主席鄭麗文今1日將正式就職，國民黨今於成功高中體育館舉辦全代會。根據國民黨113年度決算書，國民黨負債總額21億2016萬，短期借款3千萬；基金淨值總額雖為234億，但是黨營事業基金220億與黨產會官司三審敗訴，確定移轉將使國民黨遭受重大損失。

國民黨全代會重頭戲將是新舊黨主席交接。國民黨現祕書長黃健庭報告指出，國民黨2016失去政權後就遭民進黨以轉型正義之名沒收國民黨所有黨產，展開司法追殺，在極度艱困處境下，歷任主席領導全黨艱苦奮鬥，一步步穩住腳步，努力改革黨務讓黨重新站起。

黃健庭說，國民黨堅守「九二共識，反對台獨」立場，維繫兩岸溝通交流，緩和緊張氣氛，主張「親美，友日，和陸」，也與重要民主國家建立密切關係，國民黨走在正確方向，堅持中道穩健路線。黨務工作一棒接一棒，相信在鄭麗文領導下，定能深化改革，讓國民黨更強，贏得更多民心支持。

國民黨也公布113年度決算書，國民黨負債21億2016萬，短期借款3千萬，流動負債20億9016萬，主要是應付退職金。股利收入6億2056萬，但是遭黨產會處分不得收取，如數提列損失，實質收入5億6370萬，實質支出5億3885萬，餘絀2484萬，累計餘絀為負18億7517萬。

受黨產會影響，國民黨資產總額雖為237億，但被限制處分達231億，約97.62％，實際可運用非限制性資產僅5億6440萬，基金淨值234億，黨產會處分220億命移轉國有，國民黨三審敗訴，若確定移轉將受重大損失。

