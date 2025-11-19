鄭麗文今見黃國昌 台大法律學姐學弟比一比
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，今（19）日將與民眾黨主席黃國昌會面，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，會面時間從3時至4時30分，1個半小時全程公開，國民黨部分除鄭麗文外，祕書長李乾龍、副祕書長李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁都會出席。民眾黨部分，則預計有祕書長周榆修、立院黨團主任陳智菡、文宣部主任李頂立等人。
這是鄭麗文上任後首度與黃國昌正式會面，也要為未來的藍白合作鋪路，不過因全程公開，加上時間短暫，預料只會是禮貌性拜會，不會觸及實際議題。但藍白都有共識，一定要記取2024年藍白合作破局的教訓。
特別的是，鄭麗文與黃國昌都系出綠營，曾與民進黨合作，兩人都是台大法律系畢業的高材生，是學姐與學弟關係，但從政後卻又與民進黨理念不合，開始反綠的路線。兩人也各自都有隱憂，鄭麗文偏統的立場讓人質疑，黃國昌明年可能會卸任立委，黨內也擔憂會與前主席柯文哲一樣，遭民進黨司法追殺。
距離2026年選舉只剩一年，藍白如何合作，將攸關台灣政壇未來的走向。《NOWNEWS》整理鄭麗文與黃國昌兩人背景。
一、兩人都是台大法律系畢業，鄭麗文是黃國昌學姐
鄭麗文與黃國昌兩人都畢業自台大法律系，不過今年56歲的鄭麗文，比黃國昌年長4歲，是黃國昌的學姐。兩人在台大就學期間，都積極參與社會運動，鄭麗文在大學畢業後加入民進黨，1996年代表民進黨當選第三屆國民大會代表， 2000年國民大會虛級化後，鄭麗文擔任民進黨青年部副主任。
黃國昌則先到中研院法律研究所擔任研究員，但仍積極參與社會運動，尤其在太陽花學運期間，是當時三位領袖之一。不過黃國昌並未加入民進黨，而是先與民進黨合作，從政時加入新創政黨時代力量，並擔任創黨黨主席，2016年才進軍國會。
二、兩人從政後，與民進黨理念不合，與綠營漸行漸遠
鄭麗文由綠轉藍的時間較早，在2000年前總統陳水扁執政時，就對當時的民進黨政府有所批評，據鄭麗文的說法，是認為民進黨根本無心推動台獨。2002年當時的親民黨立委李慶安指控當時的衛生署長涂醒哲舔耳案，民進黨力挺涂醒哲，並要求黨公職不得批評，但鄭麗文仍對涂醒哲有質疑。之後李慶安爆料大翻車，民進黨因此決議停權，鄭麗文則主動退黨。2005年，鄭麗文受當時的國民黨主席連戰邀請，正式加入國民黨，之後當過文傳會主委、行政院發言人與兩屆立委。
黃國昌代表時代力量當選不分區立委後，在國會原本走的是比民進黨更獨的路線，不過民進黨完全執政後，對過去許多在野時曾經承諾會推動的法案，並未積極推動，引發黃國昌不滿，2018年年初民進黨修《勞基法》推動一例一休，黃國昌率黨籍立委到總統府前靜坐抗議，但也因此引發黨內路線之爭。黃國昌堅持不做小綠，部分立委為此退黨，黃國昌也自己與民進黨決裂。
2020年黃國昌未能連任立委，到民間組吹哨者保護協會，當時他對藍綠弊案都緊咬不放。2024年黃國昌加入民眾黨，擔任立委重返國會，又因前主席柯文哲涉貪遭羈押，再度擔任黨主席，加上過去一年來與國民黨的合作，黃國昌已被視為是國民黨的同路人。
三、兩人都有隱憂：鄭麗文統派色彩明顯，黃國昌即將離開國會
鄭麗文由綠轉藍，也繼承過去前主席洪秀柱的路線，主張兩岸應盡速恢復交流、和平共處，但隨著中國實力擴張，對台灣敵意日增，「兩岸同屬一中」的路線，現在在台灣幾乎沒有市場，這也是過去20多年來，民進黨能長期執政的原因，而國民黨2024年立委選舉能大勝，也是因多數年輕世代藍委認清，與民進黨辯論兩岸路線，很難討得到便宜，現在鄭麗文若急著與中國交流，黨內是否會一致支持，不無疑義。
此外，2028年原本藍營最有可能參選總統大位的人是台中市長盧秀燕，鄭麗文也明白自己只是抬轎者，在2026年盧秀燕卸任台中市長後，藍營內部生態會有怎樣的變化，也還有待觀察。
同樣的困境也出現在黃國昌身上。民眾黨內有兩年條款，立委只能擔任兩年就必須交棒，黃國昌明年立委卸任後，是否能有像現在的媒體光環，也很難說，而黃國昌想參選新北市長，但若藍白談合作不順利，或最後代表參選的不是黃國昌，黃國昌是否又會像2020年卸任立委後一樣，在政壇被邊緣化？
最重要的是，綠營近來鎖定黃國昌的跟拍案、涉貪案，未來黃國昌卸任立委，不再有國會保護傘，是否也會跟柯文哲一樣，因官司眾多疲於奔命，這也都會影響黃國昌未來的政治能量。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
鄭麗文、黃國昌將會面！媒體人預言只會談「這些事」：講2026太早
內幕／搞定美、日、星三國！鄭麗文展現國際人脈 助國民黨大外宣
劍橋大學學姐妹相會！鄭麗文見英國駐台代表 盼兩岸關係互相尊重
其他人也在看
黃國昌、鄭麗文會談 沈政男警告「恐重演2024藍白合破局」：關鍵在柯文哲一審結果
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於19日下午會面，不談選舉細節，仍聚焦藍白合作。醫師沈政男表示，今天的「鄭黃會」只是準備性質的會議，大家聊一聊，關鍵議題還是要等柯文哲官司的一審宣判結果，如果判不到十年，藍白就頭大了：盧柯配，還是柯盧配？他憂心重蹈二〇二四藍白合破局的覆轍。沈政男在臉書指出，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將在今天進行高峰會談，主題是在野合作、聯合政府，但不會談到選舉細節。雖說如此，選舉細節還是藍白合，或者說任何要組成聯合政府的政黨，如何合作的關鍵所在。而選舉細節就是民調細節，當藍白在同一選區都有意推出人選，而無法協調出共同人選時，就得用民調來決定。柯文哲在「鄭黃會」前對黃國昌所做的提醒，主要就是民調的時間與方式，避免重蹈二〇二四藍白合的覆轍。沈政男嘆，「問題是還是很可能重蹈覆轍！」關鍵就在於柯文哲官司的一審結果。如果判了十年以上，依選罷法規定，柯文哲就不能參選，那麼二〇二八就是「盧黃配」，但如果是不到十年，那麼藍白就頭大了：盧柯配，還是柯盧配？柯文哲的官司是這樣，最大條的收賄罪肯定不會成立，只剩圖利罪、侵占公益罪與背信罪，但剩下的三條只要一條幾年，加起來就可能超過台灣好新聞 ・ 5 小時前
藍白主席將會面！他曝黃國昌盤算：逢場作戲
[NOWnews今日新聞]首場「鄭黃會」將登場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在明（19）日下午3點，於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面。黃國昌表示，基本上會全程公開。對此，民進黨台北市議員洪健益17...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鄭麗文將見黃國昌！他勸「5個字」促藍白合
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任後，今（19）日將與民眾黨主席黃國昌會面，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，希望能為未來的藍白合預作準備。前立委陳學聖表示，藍白若要合作，難度極高，唯一...今日新聞NOWNEWS ・ 18 分鐘前
讚鄭麗文「台灣沒事」說法 沈政男：台灣人不想跟大陸打仗
近日民調結果顯示國民黨支持度回升，精神科醫師沈政男18日在臉書貼文認為，鄭麗文站穩了國民黨主席位置，賴清德則是回不到大罷免前的4成滿意度，他同時直言，總統賴清德的激烈反中說法，對民進黨完全沒有好處，台灣人就是不想跟大陸打仗。中天新聞網 ・ 4 小時前
影/鄭麗文超霸氣伴手禮「藍白雙鵲」鶯歌陶瓷盤曝光！
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，鄭麗文致贈象徵「藍白共行」的一對台灣藍鵲造型鶯歌陶器，民眾黨也回贈一盞燈，象徵「照亮台灣」。中天新聞網 ・ 2 小時前
藍白主席今會面 侯友宜：若合作只是表象 意義不大
國民黨主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌今天下午將公開會面，商討合作事宜。新北市長侯友宜今天表示，政黨合作要有共同理念與想法，做出人民有感的成績，如果合作只是表象，意義不大。對於藍白主席會面，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，政黨跟政黨的合作要有共同的理念跟想法，才是最重要的，合作是要做出人民有感的成績，不自由時報 ・ 7 小時前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。民視 ・ 1 天前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文、黃國昌將會面 李乾龍喊「記取2024教訓」：明天是一個好的開始
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在明(19)日會面，國民黨副主席李乾龍、副秘書長李哲華與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立院黨團主任陳智菡今(18)日到會場進行場勘。李乾龍會後受訪時表示，明天是一個很好...華視 ・ 1 天前
鄭黃會將登場 民進黨三問黃國昌：民眾黨要照單全收國民黨親中作為嗎？
眾所矚目的中國國民黨新任黨主席鄭麗文，與台灣民眾黨黨主席黃國昌的「鄭黃會」，將於今（19）日下午登場，外界預料2026地方九合一大選「藍白合」會是會談主題之一。民主進步黨在「鄭黃會」前夕，於其Facebook上發文三問黃國昌「國民黨以下這些主張，你都同意嗎？」民進黨指出，國民黨主席鄭麗文說過，「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」。當選國民黨主席後，鄭麗文更馬上以國民黨黨主席的身分，出席統派團體祭悼共諜的活動。民進黨又指出，國民黨副主席蕭旭岑則是馬英九的代理人，為馬英九規畫了一趟又一趟訪中行程。擔任國民黨副主席後，蕭旭岑在接受專訪時，直接說國民黨新主席（指鄭麗文）的兩岸路線，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。意思是，我們跟對岸要當同一國？台灣要變成第二個香港嗎？民進黨更點出，近期國民黨其他高層各種言論：國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。民進黨就上述提出的國民黨近期親中台灣好新聞 ・ 3 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 2 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 9 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前