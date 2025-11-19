鄭麗文今見黃國昌 台大法律學姐學弟比一比

▲國民黨主席鄭麗文今將與民眾黨主席黃國昌見面，兩人從政背景有許多類似之處。（圖／記者朱永強攝，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，今（19）日將與民眾黨主席黃國昌會面，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，會面時間從3時至4時30分，1個半小時全程公開，國民黨部分除鄭麗文外，祕書長李乾龍、副祕書長李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁都會出席。民眾黨部分，則預計有祕書長周榆修、立院黨團主任陳智菡、文宣部主任李頂立等人。

這是鄭麗文上任後首度與黃國昌正式會面，也要為未來的藍白合作鋪路，不過因全程公開，加上時間短暫，預料只會是禮貌性拜會，不會觸及實際議題。但藍白都有共識，一定要記取2024年藍白合作破局的教訓。

特別的是，鄭麗文與黃國昌都系出綠營，曾與民進黨合作，兩人都是台大法律系畢業的高材生，是學姐與學弟關係，但從政後卻又與民進黨理念不合，開始反綠的路線。兩人也各自都有隱憂，鄭麗文偏統的立場讓人質疑，黃國昌明年可能會卸任立委，黨內也擔憂會與前主席柯文哲一樣，遭民進黨司法追殺。

距離2026年選舉只剩一年，藍白如何合作，將攸關台灣政壇未來的走向。《NOWNEWS》整理鄭麗文與黃國昌兩人背景。

一、兩人都是台大法律系畢業，鄭麗文是黃國昌學姐

鄭麗文與黃國昌兩人都畢業自台大法律系，不過今年56歲的鄭麗文，比黃國昌年長4歲，是黃國昌的學姐。兩人在台大就學期間，都積極參與社會運動，鄭麗文在大學畢業後加入民進黨，1996年代表民進黨當選第三屆國民大會代表， 2000年國民大會虛級化後，鄭麗文擔任民進黨青年部副主任。

黃國昌則先到中研院法律研究所擔任研究員，但仍積極參與社會運動，尤其在太陽花學運期間，是當時三位領袖之一。不過黃國昌並未加入民進黨，而是先與民進黨合作，從政時加入新創政黨時代力量，並擔任創黨黨主席，2016年才進軍國會。

二、兩人從政後，與民進黨理念不合，與綠營漸行漸遠

鄭麗文由綠轉藍的時間較早，在2000年前總統陳水扁執政時，就對當時的民進黨政府有所批評，據鄭麗文的說法，是認為民進黨根本無心推動台獨。2002年當時的親民黨立委李慶安指控當時的衛生署長涂醒哲舔耳案，民進黨力挺涂醒哲，並要求黨公職不得批評，但鄭麗文仍對涂醒哲有質疑。之後李慶安爆料大翻車，民進黨因此決議停權，鄭麗文則主動退黨。2005年，鄭麗文受當時的國民黨主席連戰邀請，正式加入國民黨，之後當過文傳會主委、行政院發言人與兩屆立委。

黃國昌代表時代力量當選不分區立委後，在國會原本走的是比民進黨更獨的路線，不過民進黨完全執政後，對過去許多在野時曾經承諾會推動的法案，並未積極推動，引發黃國昌不滿，2018年年初民進黨修《勞基法》推動一例一休，黃國昌率黨籍立委到總統府前靜坐抗議，但也因此引發黨內路線之爭。黃國昌堅持不做小綠，部分立委為此退黨，黃國昌也自己與民進黨決裂。

2020年黃國昌未能連任立委，到民間組吹哨者保護協會，當時他對藍綠弊案都緊咬不放。2024年黃國昌加入民眾黨，擔任立委重返國會，又因前主席柯文哲涉貪遭羈押，再度擔任黨主席，加上過去一年來與國民黨的合作，黃國昌已被視為是國民黨的同路人。

三、兩人都有隱憂：鄭麗文統派色彩明顯，黃國昌即將離開國會

鄭麗文由綠轉藍，也繼承過去前主席洪秀柱的路線，主張兩岸應盡速恢復交流、和平共處，但隨著中國實力擴張，對台灣敵意日增，「兩岸同屬一中」的路線，現在在台灣幾乎沒有市場，這也是過去20多年來，民進黨能長期執政的原因，而國民黨2024年立委選舉能大勝，也是因多數年輕世代藍委認清，與民進黨辯論兩岸路線，很難討得到便宜，現在鄭麗文若急著與中國交流，黨內是否會一致支持，不無疑義。

此外，2028年原本藍營最有可能參選總統大位的人是台中市長盧秀燕，鄭麗文也明白自己只是抬轎者，在2026年盧秀燕卸任台中市長後，藍營內部生態會有怎樣的變化，也還有待觀察。

同樣的困境也出現在黃國昌身上。民眾黨內有兩年條款，立委只能擔任兩年就必須交棒，黃國昌明年立委卸任後，是否能有像現在的媒體光環，也很難說，而黃國昌想參選新北市長，但若藍白談合作不順利，或最後代表參選的不是黃國昌，黃國昌是否又會像2020年卸任立委後一樣，在政壇被邊緣化？

最重要的是，綠營近來鎖定黃國昌的跟拍案、涉貪案，未來黃國昌卸任立委，不再有國會保護傘，是否也會跟柯文哲一樣，因官司眾多疲於奔命，這也都會影響黃國昌未來的政治能量。

