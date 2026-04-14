鄭麗文代替盧秀燕參選2028總統？ 蕭旭岑透露4個字

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文完成訪問中國的「2026和平之旅」，外界關心是否要代替黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕參選2028年總統。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，「她沒有講」，就他的觀察，他沒有感受到。

蕭旭岑今天接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」節目訪問，網友提問鄭麗文是否要代替盧秀燕揮軍2028？蕭旭岑說，沒有吧，她沒有講；朱凱翔又再問，鄭主席到底有沒有要選總統？有沒有要揮軍2028？蕭則再度強調，「她沒有講啊！」

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朱凱翔又再追問，那你的觀察呢？蕭旭岑表示，鄭麗文就是把選舉打好，目前我們最重要是把2026一定要打好。朱再追問，那鄭麗文有沒有想要選？2026然後打好之後就揮軍2028？蕭旭岑說，「我目前沒有感受到」。

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