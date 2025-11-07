鄭麗文任黨主席帶動入黨潮 馬英九期許恢復國共對話

國民黨主席鄭麗文走前總統馬英九路線，高舉「九二共識」大旗，並在上任後重新帶動入黨潮。（圖片來源／鄭麗文臉書）

馬英九今（7）日「馬習會十周年時發文呼籲，總統賴清德立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，讓兩岸遠離戰爭，他也期許，國民黨主席鄭麗文恢復國共兩黨對話，穩定兩岸情勢。

鄭麗文在上任後展現新氣象，更帶動入黨潮，在短短20天內，即有2405人加入國民黨，其中，有993位為老戰友回娘家。

國民黨今日在中央黨部舉行鄭麗文上任後的首場記者會，由文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭主持，會中強調在鄭麗文當選後，各地都湧現入黨潮。

儲備重返執政力量，鄭麗文將展行動黨主席風格

吳宗憲指出，有朋友加入國民黨，是因為欣賞鄭麗文，同時厭惡政治充斥假議題綁架、造謠與抹黑。他表示，這有如古時鴉片館，民進黨政府沈浸而不自知，而大惡罷結果，顯示民眾的想法已經改變。

國民黨主席鄭麗文上任後帶動入黨潮，藍營盼由下而上，儲備重返執政的力量。（攝影／蕭介雲）

「國民黨要再度引領風潮，聚焦如何改善百姓生活。」吳宗也指出，鄭麗文有勇氣、智慧，國民黨要讓讓政治不再是權力的遊戲，而是要讓大家安居樂業，不是走向戰爭。

牛煦庭則指出，歡迎民眾加入國民黨，「是為了由下而上，儲備重返執政的力量。」 未來黨中央、立委、各縣市會為選舉空戰做最好的整合。

而國民黨在11月24日黨慶時，鄭麗文也會展現「行動黨主席」風格，出席各地慶祝活動。

馬英九評兩岸關係陷谷底，主流民意不再是抗中保臺

媒體詢問前主席朱立倫曾在7個月內，推動6萬人入黨，現在目標為何？牛煦庭稱，會同步進行黨員資料總檢，並在最短時間內完善組織人事，相信會有越來越多人加入國民黨。

馬英九原定下午與鄭麗文同台出席「馬習會十周年研討會」，但因為感冒在家休息臨無法出席。馬英九強調，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對臺獨」的共同政治基礎上，在他8年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。

馬英九也批評，從前總統蔡英文開始「抗中保臺」政策，讓兩岸關係邁入低迷狀態，賴清德發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，更將兩岸關係進一步推入谷底，其臺獨路線，遭美國學者批評為「魯莽領導人」。

「臺灣主流民意已不再接受抗中保臺，民意希望兩岸和解、兩岸和平。」馬英九期許，鄭麗文繼續無畏推動兩岸交流，未來如果國民黨能再次執政，能夠回到10年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉。

