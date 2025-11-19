鄭麗文何時訪中國見習近平？朱鳳蓮聽到「箭在弦上」笑出來

記者陳思妤／台北報導

朱鳳蓮主持國台辦例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，而國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭先後訪中國，與中國國台辦主任宋濤會面。不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時卻笑了出來，強調願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同中國國民黨加強各領域、各層級交流交往。

國民黨副主席蕭旭岑在上任之前，於10月28日到中國和宋濤會面，而在鄭麗文正式就任後，張榮恭14日也以副主席身分率團訪中國與宋濤會談。張榮恭重申國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。並強調兩岸同屬中華民族，沒有化解不了的分歧，兩黨應強化兩岸交流合作，為民族復興開闢宏偉前程。

國台辦今天舉行例行記者會，媒體詢問，宋濤日前會見張榮恭，這是鄭麗文當選後會見的第二位國民黨副主席，是否有磋商鄭麗文訪中？「還需要滿足那些條件才能成行，預計時間看起來箭在弦上？有可能時間點在明年初？」

而國台辦發言人朱鳳蓮聽到「箭在弦上」一詞笑了出來，她在回應時表示，願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同中國國民黨加強各領域、各層級交流交往，增進互信合作。她強調，凡是有利於兩岸關係和平發展，有利於兩岸同胞利益福祉的事，中方都願積極推動。

