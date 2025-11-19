鄭麗文何時訪陸？國台辦：只要有利兩岸 均願推動
國民黨主席鄭麗文先前表態，願意赴中國大陸交流，也願意與中共總書記習近平會晤。中國大陸國台辦今天表示，願意在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，與國民黨加強各領域、各層級交流，凡是有利於兩岸關係和平發展、有利於兩岸利益福祉的事，均願積極推動。
中國大陸國務院台灣事務辦公室19日上午召開例行記者會，由發言人朱鳳蓮主持。
媒體提問，鄭麗文當選國民黨主席後，中國大陸國台辦主任宋濤先後會晤、接待國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭，外界關切雙方是否正為鄭麗文訪陸事宜，進行磋商？時間點可能落在什麼時候？還有哪些條件需要被滿足？
朱鳳蓮回應，願意在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，與國民黨加強各領域、各層級交流、交往，增進互信合作，凡是有利於兩岸關係和平發展、有利於兩岸民眾利益福祉的事，「我們都願積極推動」。
鄭麗文在當選國民黨主席後，接受媒體專訪表態，願意赴陸交流，也願意會晤習近平，只要可以化解兩岸矛盾歧見、推動和平合作，什麼工作都願意做、什麼人都願意見。兩岸和平是國民黨最重要的事，必須凝聚台灣最大公約數與共識，有更大民意做後盾的話，到對岸去就更有代表性，不然只是代表個人而已。赴陸交流、見任何人，代表性才是重點，如何成功凝聚台灣主流民意，非常重要。
（責任主編：莊儱宇）
