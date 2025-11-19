鄭麗文何時訪陸？國台辦：只要有利兩岸 均願推動

[Newtalk新聞] 對於中國威脅民進黨立委沈伯洋，立法院外交及國防委員會民進黨籍立委今(19)日出招提案，要委員會呼籲「中共應自我克制，並予以嚴厲譴責」。現場只有民進黨立委，在國民黨籍主席馬文君詢問在場沒有其他委員意見後，她宣布照案通過。 中國重慶公安立案調查民進黨立委沈伯洋等爭議，總統賴清德則點名立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴，出面表態。不過，韓國瑜在聲援沈伯洋後卻反批賴清德把和平桌子的四支腳，砍掉了3隻。朝野為此陷入爭議。不過，民進黨立委則接著出招。由民進黨籍5位外交及國防委員會立委王定宇、林楚茵、羅美玲、陳冠廷、陳俊宇等5人提案指出： 中共對於我國立法委員沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對我國國人皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識型態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障，本會委員沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊我國憲政制度之核心，本會應呼籲中共自我克制，並予以嚴厲譴責。 王定宇表示，他提案的基本原則不容許中國以中共的政治目的、標準對台灣任何國人進行長臂管轄，跨境鎮壓，中華人民共和國沒有司法管轄，中華民國不歸他管

新頭殼 ・ 52 分鐘前