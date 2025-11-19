鄭麗文何時訪陸？雙城論壇12月辦不成？陸國台辦全回應了

大陸國台辦主任宋濤日前在上海會見中國國民黨副主席張榮恭一行，引發外界關注，新任國民黨主席鄭麗文何時訪陸，對此大陸國台辦表態願在「九二共識、反台獨」共同政治基礎上加強交流。

外界關注新任國民黨主席鄭麗文何時訪陸。（資料照／美聯社）

大陸國台辦今（19）日舉行例行新聞發布會，現場有媒體提問大陸國台辦主任宋濤在上海和平飯店會見來訪的中國國民黨副主席張榮恭一行，這是鄭麗文當選國民黨主席後，宋主任會見的第二位國民黨副主席。外界關注雙方是否磋商鄭麗文訪問大陸事宜，且鄭麗文已經表達訪陸意願，目前還需要具備滿足哪些條件才能夠成行？具體時間會安排在什麼時候？

廣告 廣告

對此，發言人朱鳳蓮未正面回應，僅表示大陸「願意在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，與中國國民黨加強各領域各層級交流交往，增進互信合作。凡是有利於兩岸關係和平發展、有利於兩岸同胞利益福祉的事，我們都願積極推動」。

傳陸委會未核准上海市台辦副主任李驍東（中）赴台申請。（資料照／中天新聞）

另外有記者問及日前傳出陸委會沒有核准上海市台辦副主任李驍東赴台申請，恐造成12月「雙城論壇」出現變數。大陸方面會否調整赴台代表層級繼續申請來台協商，或會重新評估？

朱鳳蓮則語帶保留地指出，「兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走近走親。我們支持舉辦『雙城論壇』。民進黨當局為了一黨一己政治私利，頑固堅持『台獨』立場，一再阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心」。

延伸閱讀

日中關係緊張！共同社：陸暫停進口日本水產品

陸官員「手插口袋」曝光有玄機？日官房長官：攝影安排日方不知情

批高市「為軍國主義招魂」！陸國台辦：立即停止干涉中國內政