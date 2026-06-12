鄭麗文傳遭美國安會取消會面！謝志偉諷：老美待客之道「對鄭下藥」！
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文訪問華府，原預計在美東時間10日下午會見美國國安會官員，卻臨時被取消，且未告知原因。對此，我國駐歐盟代表謝志偉今（12）日直言，爛砍軍購、胡捧習大，儘管維安有中國黑幫賞臉，但排行程被老美洗臉，也是剛好而已，老美待客之道，單純「對鄭下藥」而已。
謝志偉以「飲鄭止渴」為題發文表示，鄭麗文跟著老共敍事，「緊緊黏在一起，嘴上「狠狠反獨」，手推手推「強強一中」，就是準備對台灣霸王硬上弓的意思。台灣人真要是蠢到聽信鄭的這一套，誤以為放棄抵抗，和平就來，那還真是「飲鄭止渴」！
謝志偉直言，鄭麗文在台灣爛砍軍購，跑中國胡捧習大，然後招搖到了美國，儘管維安有中國黑幫賞臉，但是排行程，被老美洗臉，也是剛好而已。老美待客之道，其實無他，也就單純地「對鄭下藥」而已。
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