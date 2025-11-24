鄭麗文先拜吳石再謁蔣經國 鍾佳濱：地下的人有知恐怕會跳起來

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。(記者塗建榮攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席鄭麗文日前參加秋祭追思共諜吳石等人，今再以紀念建黨131週年向總裁及蔣經國先生致敬，前往慈湖、大溪陵寢謁陵。對於鄭先拜吳石再拜蔣經國的行為，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今諷刺地說：「這樣的一個行為，她(指鄭麗文)不錯亂，地下的人有知，恐怕都會精神錯亂或跳起來！」

鄭麗文於11月1日正式接任國民黨主席，之後11月8日參加秋祭追思共諜吳石在內的活動，引發爭議。直到11月24日，鄭再以紀念建黨131週年向總裁及蔣經國致敬，前往慈湖、大溪(頭寮)陵寢謁陵。

對於鄭先拜吳石再致敬蔣經國的行為，鍾佳濱今受訪時直言：「如果這些人地下有知，恐怕都會精神錯亂或跳起來！」

鍾佳濱說，「今天我們不曉得在另一個世界，吳石和蔣經國兩位如何共處，但是至少在目前的中華民國當中，中國國民黨的現任黨主席，可以又是去悼念祭拜背叛中華民國的叛將吳石，又要去祭拜中華民國的前元首、也是中國國民黨的前黨主席，我想這樣的一個行為，她不錯亂，地下的人有知恐怕都會跳起來！」

