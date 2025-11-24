鄭麗文先拜吳石又謁蔣經國 鍾佳濱：她不錯亂地下的人都跳腳
即時中心／顏一軒、李美妍報導
國民黨新任主席鄭麗文近期參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，孰料追悼名單中有前高階共諜吳石而惹議，就連黨內的前青年部副主任丁瑀、前副發言人賴苡任似乎都有不同意見。不過，鄭麗文今（24）日則再以建黨131週年向總裁及蔣經國先生致敬，再度引發外界不少質疑聲浪。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱大酸，她（鄭麗文）不錯亂，（恐怕）地下的人有知恐怕都會跳腳。
今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，怎麼看鄭麗文今日去跟蔣經國致敬，因為她先前才去追思吳石，蔣經國知道的話，應該會氣死？
對此，鍾佳濱回應，「是啊！如果這些人地下有知恐怕都會精神錯亂或跳腳，不曉得今天在另一個世界吳石跟蔣經國如何共處，但在目前中華民國當中，國民黨現任黨主席可以又是去悼念、祭拜『背叛中華民國的叛將吳石』，又要對於中華民國前元首、國民黨前主席祭拜，我想這樣的行為，她不錯亂，地下的人有知恐怕都會跳腳」。
記者追問，國民黨前主席洪秀柱今日喊出「兩岸同屬一中」，也覺得日本首相高市早苗「台灣有事，就是日本有事」說好像有點「太冒進」，還認為總統賴清德沒能力應對這麼複雜的國際情勢？
鍾佳濱認為，洪前主席說「兩岸同屬一中」早就被中國國家主席習近平打臉，至於高市早苗延續著已故日本前首相安倍晉三的路線，讓日本成為亞太地區安定力量，這也是美國與其他民主同盟國家所樂見的，尤其台灣一向以來跟周邊國家南韓、日本友好，而在台日友好的民間感情基礎之上，高市的發言當然是受台灣、日本民眾肯定。
他並強調，從過去以來，台灣跟日本一直是亞洲地區經濟繁榮、國際秩序穩定非常重要的基礎。
原文出處：快新聞／鄭麗文先拜吳石又謁蔣經國 鍾佳濱：她不錯亂地下的人都跳腳
更多民視新聞報導
蕭旭岑喊「一國兩區」 梁文傑：翻遍2部法律沒看到這4字
黃國昌稱「鼓勵選到底」還笑貴人多忘事 蘇巧慧怒嗆：奇怪謠言適可而止
致敬黃百韜! 賴總統發文"緬懷國軍而非共諜" 鄭麗文:捍衛國家都該紀念
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 18 小時前
猜鄭文燦仍可能選桃園！凌濤拆解「這句話埋伏筆」：藍白合也不能掉以輕心
媒體人吳子嘉21日於Youtube個人頻道《董事長開講》直播中聲稱，已得到可靠消息，前桃園市長鄭文燦曾私下會面黨內高層，表達參選桃園市長的意願，此番言論遭到民進黨桃園市議員魏筠昨（23）於臉書發文反駁，表示已詢問過鄭文燦，鄭文燦表示「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今日臉書發文表示「鄭文燦參選2026並非空中樓閣。」凌濤表示，「我......風傳媒 ・ 19 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 5 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 17 小時前
黃國昌：有信心北市議員4+2全壘打 北市長選舉國民黨有誠意合作
中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。外界關注民眾黨2026台北市布局，黃國昌今天（22日）表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作，雙方都有相當高誠意。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 9 小時前
未放棄中國籍就撤公職！學者喊「2024年前沒發生過」打臉內政部：違反憲法5原則
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權，對此內政部說明，若在擁有中華民國與其他國家的國籍的情況下，擔任中華民國公職，恐涉及「忠誠義務衝突」問題，內政部重申，相關議題「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間」。中正大學教授羅世宏批評，內政部的主張違反憲法保障的5項基本原......風傳媒 ・ 1 天前
藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。中時新聞網 ・ 1 天前