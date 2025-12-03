鄭麗文公布新人事 連勝武任KMT studio召集人、萬美玲接婦女部

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨今（3）日舉行中常會，黨主席鄭麗文於會上宣布兩項新人事案，在前主席朱立倫任內成立的KMT studio，鄭麗文將任命連家次子、前副主席連勝文弟弟連勝武擔任新任召集人；此外，婦女部主任將由國民黨立委萬美玲擔任。另外，為兌現黨主席選舉時的下鄉承諾，鄭麗文今天也宣布籌辦「行動中常會」，強化中央與地方連結。

鄭麗文主持國民黨中常會。（圖／國民黨YT)





KMT studio原先召集人為藍委葛如鈞，鄭麗文表示，過去在朱立倫領導下，對於青年工作，除青年部、青年團外，再成立KMT studio總籌青年工作，新任召集人將聘請連勝武出任，推動國民黨相關青年工作。至於婦女部主任，將聘請萬美玲擔任副祕書長兼婦女部主任。

此外，鄭麗文今天也宣布籌辦「行動中常會」，強化中央與地方連結。國民黨文傳會主委吳宗憲會後補充說，目前相關期程還未出來，但整體構想已思考完畢，將待中常委產生之後展開，會再向外界報告。

