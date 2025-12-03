鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將揭這職位」

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨（2）日與前主席朱立倫完成智庫董事長交接，不過一度傳出智庫正、副執行長兩項要職依舊懸缺，「找不到人」的情況讓藍委驚呼「1個月了還沒搞定嗎」。如今鄭麗文在國民黨中常會中，火速宣布前副主席連勝文的弟弟連勝武擔任 KMT Studio 召集人；此外，婦女部主任將由國民黨立委萬美玲兼任。

鄭麗文在智庫董事長交接過程中，宣布副董事長人選為前內政部長李鴻源及前行政院長陳冲。不過，卻傳出智庫執行長與副執行長尚未任命，兩項要職仍舊懸缺，讓與會藍委感到相當不解。有藍委指出：「現在有問題的是，鄭麗文已上任黨主席近 1 個月，竟然連智庫人選都還沒搞定嗎？」

似乎是為了破除外界對黨中央「找不到人才」的質疑，鄭麗文在今日中常會中火速公布 2 項人事案。根據《三立新聞網》報導，包括連勝武出任 KMT Studio 召集人，以及副秘書長、立委萬美玲兼任婦女部主任。鄭麗文強調，黨務原有的青年工作包括青年部、青年團，在此基礎上再成立 KMT Studio，總籌線上相關黨務與青年工作，並聘請連勝武擔任召集人，推動相關業務。

