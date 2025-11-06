鄭麗文公布最新人事！她掌國際部成「嬌點」 新媒體部改由Rapper主掌

國民黨主席鄭麗文於上週六（1日）全代會走馬上任後，陸續公布黨務主管人事案，最新一波人事案今（6日）公布，董佳瑜接任國際部主任。（圖／翻攝自董佳瑜臉書）

國民黨主席鄭麗文於上週六（1日）全代會走馬上任後，陸續公布黨務主管人事案。最新一波人事案今（6日）公布，新媒體部改由Rapper、音樂製作人王安國主掌，先前原定要擔任新媒體部主任的林益諄則擔任文傳會副主委。

國民黨今發布新一波人事案，國民黨立委牛煦庭、議員江怡臻接任國民黨發言人，兩人皆屬黨內中生代重要戰力，論述能力備受外界肯定，該消息1日已由鄭麗文親自證實，於今日正式公布。

另外，考紀會主委由張雅屏擔任；青年部主任則由李昶志擔任，兩人則是國民黨前主席洪秀柱時期人馬。張雅屏在洪秀柱擔任黨主席時曾任副秘書長，李昶志則曾任洪秀柱辦公室發言人。

廣告 廣告

國民黨也宣布，文傳會副主委由林益諄擔任；文傳會新媒體部主任由王安國擔任。林益諄為基隆市前議長宋瑋莉之子，據掌握，黨中央確實曾擬定由他接下新媒體部主任一職，但考量其需跟隨鄭麗文行程，恐怕分身乏術，因此新媒體部改由Rapper、音樂製作人王安國主掌。

國際部主任則由原國際部助理主任董佳瑜升任。董佳瑜有著清新外表，學歷亮眼，在黨主席選舉時公開發聲力挺候選人郝龍斌，仍受鄭麗文拔擢。前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今年新春團拜時，曾介紹董佳瑜爭取2026台北市第4選區（中山大同）議員，被視為是新生代美女刺客。



回到原文

更多鏡報報導

稱「普丁不是獨裁者」惹惱歐洲駐台機構？鄭麗文批「子虛烏有」：上任會安排見面

曹興誠質疑鄭麗文成「中共專寵」 國民黨批：應先為推動大罷免撕裂台灣道歉

盧秀燕、侯友宜未現身黨魁交接典禮 鄭麗文籲「不需多聯想」：我們的心連在一起