鄭麗文公布 牛煦庭、江怡臻任發言人

國民黨主席鄭麗文(中)擁抱前主席洪秀柱。(記者王超群攝)

本報綜合報導

甫上任的國民黨主席鄭麗文一日證實，發言人將由國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任；未來還有很多人事，將會在三日正式公布。據了解，國民黨當天會正式對外公布二十二縣市黨部主委人事，以及如考紀會等部分黨務幹部人事。

國民黨召開全代會，前主席朱立倫正式交棒給鄭麗文，與會的縣市首長包括台北市長蔣萬安、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴等人，國民黨立法院黨團總召傅崐萁及書記長羅智強亦率多數立委出席，展現黨內整體能量。

廣告 廣告

關於黨務人事布局，鄭麗文證實，發言人職務將由牛煦庭、江怡臻等人出任，未來還有很多人事，將會在三日正式公布。

目前國民黨各黨務要職，包括考紀會、海外部、國際部、大陸事務部，以及各地方黨部主委等尚未公布。黨內人士表示，預計三日會對外公布二十二縣市黨部主委人事，以及考紀會主委人選等；其餘部門人選也已鎖定洽談中，會陸續對外公布。

另對於台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及桃園市長張善政等部分黨籍縣市首長未出席全代會；鄭麗文表示，外界不需過度聯想，與黨籍縣市首長間的溝通一切正常，此前已有通過電話，理解他們因政務繁忙未能到場。她強調，國民黨將作為這些縣市長最堅實的後盾，並感謝他們在連假期間仍持續為民服務。