鄭麗文兼任國民黨革實院長並將親自授課

國民黨主席鄭麗文今出席國父誕辰160週年活動，她稍晚並在中常會發表談話。(記者王藝菘攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午主持其就任黨魁以來的首場中常會，她在發表主席談話時指出，未來她將親自兼任國民黨革命實踐研究院院長一職並且親自授課，希望革實院能重新成為國民黨所有黨員受訓、理解中心思想的單位，大家一起成為國民黨價值的傳播者。

鄭麗文表示，今天中常會將通過中央黨部一級主管人事案，其中她將親自兼任革實院院長一職，希望秉持當年國民黨創辦革命實踐研究院的精神，全黨重拾核心理念與中心思想，並強化黨員的論述能力。

廣告 廣告

鄭麗文指出，自她上任以來，感謝來自四面八方，重新回到國民黨或新進入黨的朋友們，她希望大家未來都能到革實院上課，並且由她親自授課，讓革實院重新成為所有黨員受訓、理解中心思想，與時具進，並且與環境結合，大家在各自的領域與人際網路中，成為國民黨的價值傳播者，讓國民黨得到更多人的認同。

鄭麗文還說，未來國民黨還有太多的工作要進行，她要感謝大家在艱難的時刻一起投入黨務工作，並感謝所有中常委對國民黨的支持，希望大家今後並肩作戰，讓國民黨重返執政。

【看原文連結】

更多自由時報報導

諷國民黨多數人「假裝支持統一」 林智群：鄭麗文上台那些人尷尬了

自由爆新聞》紅藍白「亂台組合拳」狂出招！曝「它」將成護台關鍵

回應賴清德？韓國瑜突曬字畫 「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

鄭麗文擬裁撤藍駐美代表處？ 國民黨駁斥傳聞

