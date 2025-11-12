即時中心／潘柏廷報導

國民黨主席鄭麗文歷經追思共諜吳石的爭議後，今（12）日下午首度主持中常會，並在會中宣布將兼任革命實踐研究院院長一職，並且由她親自授課。對此，粉專「聲量看政治」則大酸，鄭麗文會授三堂課，而第二堂課就是「效法吳石精神」。

鄭麗文被外界認定是親中色彩濃厚的政治人物，不僅在黨主席選舉期間喊出要讓台灣人驕傲說「我是中國人」外，更在當選後喊九二共識是兩岸通關密語，還宣稱願見中國國家主席習近平；此外，她近期又參加「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，而其中的追思對象便包含中共安插政府的「密使一號」吳石，受到外界強烈抨擊。

廣告 廣告

爭議風波不斷的鄭麗文，今日下午第一次主持中常會宣布兼任革命實踐研究院院長，並由她親自授課；鄭麗文更宣稱，未來會秉持當年國民黨創辦革實院的精神，希望重拾黨的核心理念、中心思想，強化所有黨員論述的能力。

只是，粉專「聲量看政治」則在臉書大酸，鄭麗文將親自兼任革命實踐研究院長，親自授課：「第一堂課：我的奮鬥（納粹德國元首希特勒作品）」、「第二堂課：效法吳石精神」、「第三堂課：維尼（習近平）思想」，便是諷刺鄭麗文的立場問題。





原文出處：快新聞／鄭麗文兼任國民黨革實院長親任教 遭諷將開「這3堂課」

更多民視新聞報導

上任後首主持KMT中常會 鄭麗文宣布兼任「這職務」：由我親自授課

中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜竟要賴清德「做1事」 民進黨怒：和加害人站一起

親共立場惹議！傳AIT本週約見鄭麗文 吳思瑤：無視KMT中華民國派撻伐

