鄭麗文兼任國民黨革實院長 蔣中正後第一人
國民黨主席鄭麗文昨在任內首場中常會宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來會親自授課，秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力，讓國民黨的價值和思想得到更多人認同。值得注意的是，鄭麗文是繼國民黨總裁蔣中正後，首位兼任革實院長的國民黨主席。
國民黨昨舉行中常會，通過一級主管人事案。鄭麗文致詞表示，感謝四面八方主動回到國民黨的黨員，希望所有新進黨員都能到革實院上課，由她親自授課，讓革實院能重新成為所有黨員受訓、理解國民黨中心思想、與時俱進，與現實環境充分結合，讓黨員未來都能在各自領域和人際網絡，成為代表國民黨價值和思想的最重要傳播者。未來國民黨有太多工作要進行，希望全黨並肩作戰、團結一致，贏得二○二六大選，二○二八重返執政。
國民黨昨天也舉辦「國父誕辰一六○周年紀念活動」，鄭麗文率一級主管獻花致敬、領唱國父紀念歌，並邀請年輕網紅到場載歌載舞，呈現截然不同的氣氛。
鄭麗文表示，天下為公的理想，絕不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步步堅持下逐漸實踐，國民黨不只要帶給兩千三百萬人美好的未來與兩岸和平，甚至帶來人類和平大同。
鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭惹議，黨中央有意藉由黨慶活動前往全台與黨員座談。
國民黨文傳會主委吳宗憲表示，鄭麗文有規畫下鄉行程與大家見面，國民黨一定會做好整合及聯繫，鄭麗文會四處了解大家的想法，彙整到中央擬出最好的政策。
針對與民眾黨主席黃國昌見面進度，吳宗憲說，目前還沒訊息，在野黨之間合作是必然的，但要考量到雙方時間、會談議題。
更多udn報導
宜蘭淹水護理師急上班救人 爸推竹筏｢連人帶車｣護送女兒
貓奴夢幻車牌決標 ｢CAT-8888｣57.6萬標出 前3名價格曝
白衣天使變死神！護理師圖上班清閒｢打鎮定劑害死10人｣
獨／｢飛鷹三姝｣合體缺1姝 方文琳、裘海正貼臉｢偷聊男友｣
其他人也在看
國民黨主席兼任革實院長 鄭麗文：希望重拾核心理念、中心思想
鄭麗文宣布，自己將親自兼任革命實踐研究院院長，秉持當年創辦革實院精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力，自己上任後，許多人積極主動回到國民黨、加入國民黨大家庭或是新入黨的好朋友，希望未來都能邀請他們到革實院上課，「由我親自授課」。鄭麗文表...CTWANT ・ 15 小時前
民進黨2026台北市長人選卡關？
民進黨最近對於台北市長的人選，進行開放登記，以便未來協調徵召。傳聞要選台北市長的人選很多，但最後只有一位吳怡農出來登記，照說一旦設立了登記制度，如果只有一人，那幾乎沒有什麼要協調，就是吳怡農了。沒想到，吳怡農的雜音非常多，現在各派系紛紛有所疑慮，深怕影響了台北市自己議員選情，內定的市長看來是卡關了，究竟誰出戰台北市，又是一樁懸念。美麗島電子報 ・ 1 天前
要出來選了嗎？陳傑憲新書發表「截圖大歪樓」 球迷：我一定投你！
體育中心/綜合報導統一獅球星陳傑憲發行新書《突破極限的信念》，除了著作內容吸引球迷，他在新書發表會上一張在講台上發言的截圖氣勢十足，讓網友不禁發文，「明明是新書發表，這架勢卻像台灣隊長陳傑憲的政見發表會。」FTV Sports ・ 12 小時前
買日本一日遊遭客服罵「白痴客人」 Klook賠萬元道歉：懲處或辭退員工
近日有網友發文投訴自己使用Klook購買一日遊行程，由於行程中的部分問題，因此寄電子郵件與Klook客服溝通，不料卻被稱是「白痴客人」，讓他氣炸直接將電子郵件截圖PO上網。對此，Klook官方表示，「已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」，並給出價值1萬元的相關賠償。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
被清大拔科法所教職？翁曉玲親上火線回應了
[NOWnews今日新聞]國民黨不分區立委翁曉玲是清華大學通識中心教師，其個人的問政風格與言論常引發爭議，近期有學生發現，翁曉玲已被清大科法所拔掉「合聘教師」的資格。對此，翁曉玲解釋，她當立委後分身乏...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。一名A...聯合新聞網 ・ 8 小時前
這款行李箱桃園機場禁用！日港星也禁 違規最高罰10萬
電動行李箱代步方便又新潮，但若想帶出國可得多加留意。桃園國際機場近日公告，航廈內全面禁止騎乘電動行李箱（或稱「智慧行李箱」），僅能牽行或以行李推車運送。另外，這類行李箱屬於含鋰電池載具，不僅在機場內有健康2.0 ・ 22 小時前
鄭麗文馬場町惹議 詹為元：這是國民黨重新梳理國共內戰歷史的機會
國民黨主席鄭麗文近日因赴馬場町紀念白色恐怖受難者而引發爭議。她在10日再次透過社交媒體發佈當天受訪的影片，強調228事件及白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，並指出這是嚴肅的歷史問題，應該尊重歷史真相，避免以選票考量來扭曲簡化這段歷史。她呼籲民進黨應尋求撫平傷痕，而非在傷口上撒鹽，擴大內部對立。中天新聞網 ・ 1 天前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前