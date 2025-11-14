鄭麗文兼任革實院院長 林濁水酸：「鄭思想」寫入黨綱指日可待

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文兼任革實院院長，將親自授課，林濁水大酸"鄭思想"寫入黨綱指日可待，因為革實院就是負責培養黨內人才的部門，馬英九等人都曾是學員，桃園市議員于北辰爆料，鄭麗文把國民黨越帶越親中，很多中央委員都不想再選了。

國民黨主席鄭麗文（11.12）：「麗文將要親自來接任，我們的革命實踐研究院的院長。」

國民黨主席鄭麗文接任革實院院長，還要親自授課，會不會培養出"鄭衛兵"？前立委林濁水開酸，看來"獅王語錄"很快就要出版，鄭思想寫入黨綱也指日可待。

國民黨文傳會主委吳宗憲：「有人說鄭麗文主席親中，那我在這邊再次跟各位重申一次，鄭麗文主席是親中華民國。」

革實院堪稱黨校。（圖／民視新聞）





吳宗憲急忙滅火，但革實院是國民黨負責人才培育與幹部培訓的部門，可說是黨校！郝柏村、蔣孝嚴、馬英九都曾是學員，近年來常辦青年營隊、民代助理研習，培養黨內幕僚、論述人才，歷任院長包括羅智強、林奕華等等，而鄭麗文是繼蔣介石之後，第一個由黨主席兼任的院長！

桃園市議員于北辰：「如果蔣介石知道，現在跟他一樣主席兼院長的人，是去拜吳石的人，我告訴你蔣介石今天晚上，會起來我跟你講，這個革命實踐研究院，以前是要革誰的命，要革共匪的命，現在這個革命實踐研究院，是革誰的命，革深藍的命，這個國民黨怎麼辦，我聽說啦很多中央委員不選了，因為這種主席，我們只有先離開，所謂的風暴的核心離遠一點。」

鄭麗文黨主席兼革實院院長引發討論。（圖／民視新聞）







于北辰還爆料！鄭麗文因為祭拜共諜吳石，讓國民黨紅上加紅，明年一月中央委員改選，很多人都萌生退意。

國民黨發言人牛煦庭：「如果對於路線有想法，或者是有這個特定的理想，你當然反過頭來，應該是要積極參選嘛。」

立委（民）吳思瑤：「國民黨內不是人人都想做鄭麗文，甚至呢大家都，某些程度害怕鄭麗文，因為鄭麗文這種極統的路線，帶給國民黨的恐怕是，流失台灣主流民意的災難吧。」

鄭麗文上任後，，國民黨大改造，成果如何？外界拭目以待





