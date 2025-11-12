鄭麗文兼革實院院長 親自授課
國民黨主席鄭麗文12日首度主持中常會，宣布革命實踐研究院院長將由她本人兼任，親自對黨員授課，強化黨員論述能力；國民黨上一個主席兼任革實院院長的是蔣中正。此外，為強化中央與地方連結，將來也將邀地方代表、中央委員出席中常會表達意見。
昨中常會主要處理黨務主管人事案，鄭麗文宣布，她將親自兼任革實院院長，秉持當年創辦革實院精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力。她說，近期許多人加入國民黨，對於這些新入黨員，希望邀請他們到革實院上課。
鄭麗文表示，她將親自授課，讓黨員理解國民黨的中心思想，並與時俱進，跟現實充分結合，期盼每個黨員都能在各自領域、人際網絡中成為國民黨代表的價值思想傳播者，得到更多人認同，力拚2028重返執政。
國民黨革實院成立於民國38年，主要目標是為國民黨培訓人才及幹部，89年一度更名為國家發展研究院，106年前主席吳敦義任內恢復為革命實踐研究院。藍委羅智強、台北市副市長林奕華也擔任過該院院長，而上一名主席兼任院長的是蔣中正。
文傳會主委吳宗憲轉述，中常會也討論將來會強化中央與地方連結，將分區邀請地方代表、中央委員出席中常會，聽聽地方意見，鄭麗文也將親自下鄉聽地方聲音，做好垂直整合。此外，鄭麗文是學運出身，非常重視與年輕人互動，目前有KMT studio，希望更完美延續下去。
至於何時與民眾黨主席黃國昌見面？吳宗憲表示，要考量設定議題及2位主席的時間，目前尚無相關訊息，但在野黨之間的合作是必然的，一定會見面，在野團結是藍白一致的希望。
