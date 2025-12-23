鄭麗文再喊兩岸一中 學者揭國民黨盤算：共產黨統治也無所謂

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文的統獨立場鮮明，還多次稱自己是中國人。鄭22日前往大學演講再度重申，兩岸雖互不隸屬但「同屬一中」。成大教授李忠憲今（23）日說，國民黨只在想要如何拉下民進黨，就算共產黨來統治也無所謂。

鄭麗文22日受邀前往東吳大學演講「國民黨的改革與青年參政之路」，面對學生提問統獨立場相關議題，她回應，中華民國當然是一個國家，「不需要這樣挑釁地詢問」，中華民國、中華人民共和國雖互不隸屬，但「同屬一個中國」。

廣告 廣告

李忠憲發文表示，看到鄭麗文的演講，鄭說兩岸同屬一中，但各不隸屬，他不知道鄭在說什麼，鄭的支持者也不知道鄭在說什麼，鄭自己更不知道自己在說什麼。

李忠憲強調，「國民黨需要跟他的支持者解釋這麼多嗎？他們只是『要拉民進黨下來』，在這個前提之下什麼都無所謂，共產黨來統治也無所謂」。

另外，對於行政院提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯任副主委一事，李忠憲直言，有人說這是好招，有人說這是爛招，而游盈隆是綠營出身，目前算是民眾黨喜歡的政治人物，「這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了」。

李忠憲也說，美國伊利諾州立大學教授李中志認為應該要提名國民黨裡面道德比較良好的耆老之類，「我不知道還有沒有這種人，這種聰明人通常也不會在這時候來淌渾水，綠藍白也不會有共識」。

更多三立新聞網報導

政院不副署財劃法？學者：藍白會繼續靠么，其實只要回他們一句話

洗中國人法案、年金改革！學者舉「3國慘狀」嘆：台灣真的沒有2028

卓榮泰稱不執行違法財劃法！學者坦言：台灣的「威瑪時刻」正式開始

陳佩琪護柯文哲扯賴清德 學者：活在「第三夫人幻想曲」

