鄭麗文再喊我是中國人 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

蔣萬安自認是台灣人、中華民國國民。資料照 廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪表示「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」台北市長蔣萬安今（4日）被問及此說法表示，「我都強調，我是台灣人，中華民國的國民。」

至於與台北市議員徐弘庭的聯名春聯「馬踏飛燕迎新歲、千里之行運騰飛」，遭解讀是繼承前總統馬英九志向的蔣萬安，即將踩著台中市長盧秀燕千里騰飛，蔣說，有關發春聯，他都配合議員聯名，並打趣現在都說「金馬熊讚」。

《經濟學人》Podcast，二月三日播出鄭麗文主席專訪，鄭主席針對身分認同、兩岸和平、國防安全、美中關係及個人政治歷程等重大議題，深入說明其長期思考與政策立場。

鄭麗文在專訪中表示，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「事實上對我們來講，它絕大部分的含義是文化的，是歷史的，是血緣的，它只有極少極少的比例是在講現代國家的認同。」她也指出，若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

