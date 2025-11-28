鄭麗文再喊話賴清德三思：別當澤倫斯基

▲國民黨立委鄭麗文今再度喊話總統賴清德，和平難能可貴，千萬不要輕言戰爭。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委鄭麗文今（28）日再度強調，和平難能可貴，千萬不要輕言戰爭。

鄭麗文指出，美國總統川普近日才去電給日本首相高市早苗，希望東北亞的緊繃局勢能夠緩和，長年征戰的俄烏戰爭也即將落幕。她表示，當全世界都希望能夠滅火、熄火、遠離戰爭的同時，賴清德不該輕言挑起戰爭的這個敏感神經。

鄭麗文表示，台海的和平穩定不只關乎2300萬人的生命跟幸福，也會影響全世界的局勢，國際社會高度關注。她嚴肅表示，絕對不可以輕易挑起戰火，更不要說「在27年就要進行軍事的決戰嗎？」鄭麗文強調，身為國家的領導人一言興邦、一言喪邦，她才會不斷請賴清德要三思、不要點火、不要玩火，這已違背了整個國際社會的期待。

至於賴清德拋出高達1.25兆元的軍事預算，鄭麗文質疑，如果2027年就要軍事決戰，救得了台灣嗎？保得住台灣嗎？她坦言並不願意多做口舌之爭，但認為賴清德當時的長篇大論當中充滿了謬誤矛盾，如此重大的國家政策，兩岸和平或是戰爭的局勢，豈能兒戲呢？

鄭麗文語重心長地表示，她希望台灣絕對不可以成為下一個烏克蘭，俄烏戰爭即將要結束，難道賴清德要成為東亞的下一個烏克蘭總統澤倫斯基嗎？她呼籲總統「請三思，請慎言」。她強調，希望政府能如同國民黨長期所堅持的和平的最高價值，絕對不要成為麻煩製造者。

鄭麗文最後呼籲賴總統，能夠重新調整路線跟發言，不要因為自己個人政治領導危機，就把台海整個都賠進去，這是一個「非常不負責任的危險行徑」。她認為，國民黨長期主張以和平為最高價值，希望賴清德能夠採納建言，避免將台灣推向戰爭邊緣。

