鄭麗文再喊「台灣人也是中國人」！沈伯洋批詐騙：為了得到中國的支持

國民黨準主席鄭麗文，接受媒體專訪時稱「我們是台灣人也是中國人」，更表示此論述在未來，說不定是年輕人也趨之若鶩的選項。民進黨立委沈伯洋今（30）日直言「就是詐騙」，他認為，鄭麗文此舉可能是為了再次得到中國的支持，以壓制黨內的反對聲音。另針對陳雪生痛斥邊境檢疫嚴格「連共產黨都不會這樣」，沈伯洋也直言，面對豬瘟，邊境管制應更加嚴格，保護台灣豬農是天經地義的。

鄭麗文日前說出「我們是台灣人也是中國人」，更表示此論述在未來，說不定是年輕人也趨之若鶩的選項。沈伯洋直言「就是詐騙」，堂堂一個黨主席做詐騙行為不是很好，在所有民調與學術研究當中，認同自己是台灣人的比例絕對是最高的，當鄭麗文說出這種話，要不是詐騙要不就是為了資源。他指出，鄭麗文上次說出這句話時正在選黨主席，隨後中國頻道鋪天蓋地支持鄭麗文。沈伯洋認為，鄭麗文此時說出這句話，很有可能是為了要再次得到中國的支持，以壓制國民黨內的反對聲音。

針對藍委陳雪生痛批邊境檢疫措施太嚴格，連共產黨都不會這樣。沈伯洋表示，共產黨在檢查行李時還會破解密碼，連人都會檢查，在邊境管制上共產黨可謂無所不用其極。他諷刺陳雪生，對邊境管制方面了解不足，可能是對中國態度的關係，因此產生一些認知誤差。他強調，非洲豬瘟對台灣影響如此重要，邊境管制應更加嚴格，保護台灣豬農是天經地義的。

另針對總統賴清德首度表態反對推進「統一」、國台辦新增發言人，沈伯洋也表示，國台辦新增的發言人很大一部分是針對經濟方面，「大家對經濟統戰比較不熟悉，但講白話就叫『養套殺』」，即先讓人獲得一定利益，最後就不得不聽中國的話。他指出，許多台灣旅遊業者與農業過往也經歷過「養套殺」，中國要遂行經濟統戰，必須特別注意。他也指出，中國此舉另方面是威嚇，這都是中國推進「統一」的進程。

沈伯洋說，外界最容易忽略的是中國在法律定義上的動作，中國不斷說服其他國家，侵略台灣在法律上是可以被接受的，而中國早期用的聯大2758號決議被打破後，但中國如今利用紀念「台灣光復」等奪去話語權。「這其實是強制統一的訊號，也就是他們要『光復台灣』的訊號」，比2024年以前快非常多，他認為這也是總統為何要出聲反對「推進統一」的原因。

