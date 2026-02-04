鄭麗文再喊「我是中國人」！李貞秀：中華民國國民不叫中國人不然叫什麼

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文日前接受經濟學人專訪稱「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人」，民眾黨不分區立委李貞秀今（4日）受訪回應，鄭麗文所指的「中國人」應該是台灣人，也就是大家所理解的「中華民國」國民，「中華民國國民不叫中國人嗎？不然要叫什麼？」這是她個人的理解，但具體意思仍要看鄭麗文怎麼解釋，不過她也強調，自己就是堂堂正正的中華民國公民。

鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪時表示，締造兩岸和平是她最重要的使命，並規劃於今年上半年訪問中國，會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平的承諾。針對身分認同問題，鄭麗文表示「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」

李貞秀上午出席民眾黨團「人民優先 民生優先」優先法案記者會，會後接受媒體聯訪。有媒體詢問如何看待鄭麗文稱「我們也是所謂的中國人」？李貞秀表示，鄭麗文所指的「中國人」應該是台灣人，也就是大家所理解的「中華民國」國民，「中華民國國民不叫中國人嗎？不然要叫什麼？」這是她個人的理解，但具體意思仍要看鄭麗文怎麼解釋，不過她也強調，自己就是堂堂正正的中華民國公民。

