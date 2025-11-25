鄭麗文再會見重要外國使節！與以色列駐台代表游瑪雅暢談能源、科技

國民黨主席鄭麗文本月初上任，隨即在月中連續接見美國AIT處長谷立言、新加坡駐台代表葉偉傑、日本台灣交流協會代表片山和之、英國在台辦事處代表包瓊郁、德國在台協會處長狄嘉信，她今日再會見以色列代表。

鄭麗文會見以色列駐台代表 游瑪雅。 （圖／翻攝鄭麗文臉書）

鄭麗文臉書今（25）日發文：「鄭麗文主席今日與以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）進行友好交流，討論內容涵蓋能源、氣候與科技等議題。值得一提的是，本次會面全體與會者皆為女性，雙方均認同推動女性權益與提升女性在公共領域參與的重要性。」

廣告 廣告

發文指出：「在交換禮物時，游代表以仙人掌象徵以色列精神：外表堅強，內在飽滿而富含韌性。此一分享增添了交流中的文化深度。游代表並誠摯邀請鄭主席及黨內青年同仁日後參訪薛智偉猶太社區中心，進一步體驗猶太文化與美食；雙方也期盼未來在學術交流、研發等領域有更多互動機會。」

鄭麗文會見以色列駐台代表 游瑪雅。 （圖／翻攝鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文上任之初在《德國之聲》專訪中表示「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，網路上有人指她因此被歐洲各國駐台機構封殺，但鄭麗文接連會見美、星、日、英、德、以駐台代表，被評論為打破謠言。

延伸閱讀

莊嘉宏/兩岸和平迎向光 「鄭在改變」

緬懷兩蔣貢獻！鄭麗文開轟民進黨：台灣民主破壞者

黨慶謁陵兩蔣 鄭麗文盼：讓國民黨繼續捍衛中華民國