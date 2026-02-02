鄭麗文出來辯論！高揚凱赴黨中央下挑戰書 抗議國民黨變成統促黨

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨台北市第6選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱，今（2）日上午前往國民黨中央黨部，抗議國民黨變成統促黨，並向藍營黨魁鄭麗文下挑戰書，更指控鄭麗文有四不一沒有，包含不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美雙方關係、沒有台灣的繁榮。只是，高揚凱赴黨中央要請黨部人員轉交時，卻沒有人要接受，使得高揚凱喊話，這一份挑戰書一定會送到鄭麗文手裡。









高揚凱今日上午赴國民黨中央黨部抗議前受訪，直問在他身後的建築物究竟是國民黨黨部，還是中共統戰部？他提到，曾經懷抱理想、主張台灣建國的鄭麗文，爾後當上國民黨主席卻舔共，而鄭麗文過去3個月時間不斷委派副主席蕭旭岑、國民黨高層幹部到中共眉來眼去、舔共、朝聖，「目的很簡單就是接下來的國共論壇，以及可能的鄭習會」。

接著，高揚凱指出國民黨必須達成3個任務，才能完成目標，第一，杯葛軍購預算、第二，放棄中華民國體制、第三，阻止台美建立穩定的供應鏈關係（台美關稅協議）；他分析，軍購預算是台灣的安全、中華民國體制維護主權是台灣的尊嚴、台美之間供應鏈關係是台灣未來的繁榮。

「我很訝異，國民黨的鄭麗文什麼都不想要，只想舔共」，高揚凱進一步認為，鄭麗文有四不一沒有，也就是不要台灣、不要中華民國、不要軍購、也不要台美雙方關係，但是沒有台灣的繁榮。

高揚凱赴國民黨中央黨部向鄭麗文下挑戰書。（圖／民視新聞）

綜合上述，高揚凱強調，自己身為台灣的一分子，有義務與責任站出來阻止國民黨中央急速統促化與舔共，「現在國民黨黨中央的領導下，已經完全變成統促黨的樣子」，同時他喊話，所有台灣人也有責任、義務、資格站出來質疑國民黨。

因此他問國民黨台北市長蔣萬安，身為中華民國首都市長，請問支不支持軍購預算？要不要捍衛中華民國體制？接不接受台美關稅協議？「為了台灣的尊嚴、繁榮，請蔣萬安說句公道話」。

高揚凱更喊，身為台灣的小孩，今天正式公開宣戰鄭麗文，請對方接受公開辯論，中共羽翼、保護傘後面出賣台灣，出來接受台灣人民的挑戰，「台灣是台灣，中國是中國，台灣中國一邊一國！」。

高揚凱赴國民黨中央黨部向鄭麗文下挑戰書，但黨部人員告知今天沒有人要接受。（圖／民視新聞）

只是，高揚凱帶著挑戰書前往中央黨部，經過詢問今天沒有人要接受挑戰書，他受訪強調，其實很驚訝也很遺憾，國民黨從他發採通以來，沒想到到現在國民黨通報後，沒有任何人要接受這份挑戰書，也沒有敢面對台灣人民的挑戰與質疑。

最後，高揚凱也強調，國民黨在黨中央極統、統促下不斷喪失黨魂，另一方面也把台灣帶到相對危險的邊緣，「我想知道國民黨鄭麗文主席究竟什麼時候，才要面對台灣人民的挑戰，這一份挑戰書我一定會送到妳（鄭麗文）的手裡，也一定希望妳出來面對台灣人的公開挑戰」。





