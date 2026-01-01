鄭麗文出席中華民族聯合祭祖 盼中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今天下午出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她致詞表示，當下需攜手共創的是台海兩岸和平，並在和平的基礎上和解、合作，一起為兩岸、全世界的中華兒女，也為全人類貢獻智慧與努力，盼中華兒女不再自相殘殺，共創和平繁榮與康莊大道。（賴佑維攝）

國民黨主席鄭麗文今天下午出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她致詞表示，當下需攜手共創的是台海兩岸和平，並在和平的基礎上和解、合作，一起為兩岸、全世界的中華兒女，也為全人類貢獻智慧與努力，盼中華兒女不再自相殘殺，共創和平繁榮與康莊大道。

中華民族聯合祭祖圓滿大典在國立體育大學舉辦，鄭麗文宣讀祭祖文，她也說，中華民族慎終追遠，不會忘記前人種樹。台澎金馬創造的民主自由社會，也希望將福報帶給全世界的中華兒女。她也說，當下需攜手共創臺海兩岸和平，並在和平的基礎上和解、合作，為兩岸、全世界中華兒女，也為人類貢獻智慧與努力。期盼中華兒女不再自相殘殺，一起用智慧、努力共創和平繁榮與康莊大道。鄭麗文最後也祝賀中華民國風調雨順、國泰民安。

【看原文連結】