鄭麗文出席共諜追思會！曹興誠狠酸：鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」
政治中心／綜合報導
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，引發敵我不分的質疑。對此，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發文狠酸，鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」。
曹興誠表示，中國國民黨和中國共產黨曾經聯合抗日，後來分裂，互爭中國霸權。其後國民黨在內戰中失利，兩蔣來台，宣示和共產黨「漢賊不兩立」。蔣經國並且訂定「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策，嚴禁國民黨黨員和中共有任何往來，以免受到欺騙和洗腦。
曹興誠指出，馬英九主政以後，立即忘了兩蔣遺訓，意圖和中共再度聯合。馬和中共聯合的目的，是想促成所謂「祖國統一大業」；妄想藉此「功績」而成為「民族英雄」。馬的蠢笨在於，把1949年背叛中華民國而篡立的中共國當成他的「祖國」，以為把台灣送給中共獨裁政權，是「完成民族大業」。渾然不知他不僅背叛了蔣經國，也背叛了所有反抗中共的中華民國烈士和戰士。
「馬同時也意圖剝奪台灣人對台灣的主權，這是對台灣人權的嚴重侵害。」曹興誠認為，對馬英九這種叛國賣台的行為，許多國民黨員不僅不加撻伐，反而群起附和，其背後動機是想爭取中共的打賞。由於這種賣國的行為實在太過醜陋，於是有些奸巧的國民黨員就想出一些包裝手法，以避重就輕、迷惑群眾。
曹興誠分析說，首先，他們只講「反對台獨」，卻不提「意圖和中共統一」，其實這兩者根本是同一回事；因為台灣如果不被世界承認為獨立國家，早晚必定被中共吞併。
曹興誠接著表示，其次，國民黨聲稱，反對台獨，是為了保護「中華民國」；其實他們的所謂保護，是在替中共「看住」台灣這塊土地，以免台灣「脫離中國」。在這裡，「中國」的概念，已經被他們由「中華民國」偷渡成了「中華人民共和國」。
曹興誠說，接下來他們用「憲法一中」作為反對台獨的藉口，卻不提憲法一中的精神，其實是強調「漢賊不兩立」。「憲法一中」不承認中共國，並間接定義了：「與中共聯合」為叛國的罪行。此外，他們還欺騙說，台獨會引起戰爭，所以「反台獨」是為了和平。其實，讓中共了解，台灣跟它們無關，才能停止他們對台灣的覬覦，繼而為台海帶來永久的和平。
曹興誠表示，我們今天看到，藉著共同的「反台獨」操作，國民黨和中共已經發展出「同志」的關係，合作推動著「統一」，順便消滅中華民國。國民黨當然一直隱瞞著這種「同志關係」；例如徐巧芯就強調她「反共」，實則她已經變成傅崐萁的跟班，共同接受中共政協主席王滬寧的指揮。我罵徐巧芯是中共地下黨員，她威脅說要提告，但迄今不敢跟我對簿公堂。
曹興誠說，沒想到現在突然竄出了鄭麗文，並且當選了國民黨主席。鄭麗文不再遮遮掩掩，大方地「出櫃」了。她公開承認了國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，要讓「台灣人都變成中國人」。雖然有些人幫她硬拗，說她講的「中國」，是中華民國，不是「中華人民共和國」；但這樣的詭辯，顯然侮辱了大家的智商。
「我們樂見鄭麗文的「出櫃」。」曹興誠諷刺表示，雖然她就職演說時神情亢奮，像中邪的乩童，演講內容也亂七八糟，讓人難以卒聽；但她公開證實了國、共實為「同志」，卻讓人耳目一新。她「寧做真小人，不做偽君子」，倒也別具氣派。
曹興誠認為，鄭麗文「出櫃」，讓國民黨「出糗」。現在，如何再把國共的「同志」關係扭曲成「反共」？這，考驗著像徐巧芯這些奸人的撒謊功力。
